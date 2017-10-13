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Инвалид-колясочник вскочил на ноги и погнался с топором за обидчиком

13 октября 2017, 00:35

Причиной, из-за которой исцелившийся мужчина повздорил со своим другом, была проблема с интернет-соединением.

Во Франции инвалид поднялся с коляски и, вооружившись топором, погнался за своим товарищем. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на The Sherbrooke Times.

Необычный случай произошёл во французском городе Вильнёв-Толозан. Мужчина, чьё имя не сообщается, находился в гостях у своего друга и повздорил с ним из-за интернет-соединения.

В разгаре спора инвалид поднялся со своего кресла и, схватив топор побежал за обидчиком, которому удалось оторваться от погони лишь заскочив в автобус.

Где остаток дня находился мужчина, чудесным образом исцелившийся от недуга, неизвестно. Однако сообщается, что ночью его видели в городе. В руках он держал всё тот же топор и был в состоянии наркотического опьянения.


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