Названа причина отмены запуска «Прогресс МС-07» с Байконура

Не состоявшийся 12 октября запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-07» был отложен по техническим причинам на ракете-носителе - такую общую формулировку отсрочки озвучили на космодроме Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пуск грузового корабля «Прогресс МС-07» к МКС с космодрома Байконур не состоялся из-за срабатывания автоматики, госкомиссия выясняет причины», - приводят слова вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина российские СМИ.

В последнее время Роскосмос все пуски ракет-носителей с космодрома Байконур показывает в режиме онлайн. Вот и в этот раз все шло штатно: уже была объявлена минутная готовность. Начались предстартовые команды, но завершающие: «Земля-борт, пуск!», так и не прозвучали. После пятиминутной паузы радиоголос, ведущий репортаж, сообщил, что пуск переносится на резервную дату, которая определена на 14 октября 2017 года.