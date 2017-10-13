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В России подросток насмерть забил одноклассницу палкой ради телефона

13 октября 2017, 01:07

По факту преступления возбудили дела по части 2 статьи 105 УК ("Убийство, сопряжённое с разбоем") и части 4 статьи 162 УК России ("Разбой").

11 октября в лесополосе между Школьной и Садовой улицами в селе Большая Казинка Павловского района Воронежской области было обнаружено тело 14-летней девочки. Рядом с телом оперативники нашли чехол от мобильного телефона, принадлежавшего школьнице, но самого аппарата там не было.

Как сообщили в СК РФ, на следующий день предполагаемый убийца был задержан. Им оказался 14-летний подросток.

По данным следствия, мальчик подкараулил одноклассницу в лесополосе, когда она возвращалась из школы, и нанёс ей множественные удары ногами и деревянными палками по голове и лицу. От полученных травм девочка умерла на месте. Школьник скрылся, похитив её мобильный телефон.

При обыске у подростка был обнаружен сотовый погибшей, он во всём сознался.

Фото: © РИА "Новости"/Наталья Селиверстова, источник - Лайф


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