В Барселоне подрались сторонники и противники независимости Каталонии
Потасовка произошла около полудня в центре города. Полицейские задержали 20 участников драки.
В Барселоне произошла драка между сторонниками и противниками независимости Каталонии. Люди попросту начали кидать друг в друга стулья. Видео опубликовал ресурс La Vanguardia.
Драка произошла 12 октября около полудня (13:00 по мск) в самом центре города. Согласно информации разных местных СМИ, в стычке участвовали футбольные хулиганы и члены ультраправых группировок.
В ходе потасовки получил ранения как минимум один полицейский. Задержано двадцать участников происшествия.
Референдум о независимости Каталонии прошёл 1 октября. Больше 90 процентов участвовавших отдали голоса за отделение региона от Испании. Официальный Мадрид не признаёт референдум и считает его незаконным.
La grieta entre los que defienden el reclamo catalán por la independencia y los que no quieren separarse de España terminó a los sillazos pic.twitter.com/M4Gas6BikP— TN - Todo Noticias (@todonoticias) 12 октября 2017 г.
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