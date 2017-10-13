В Барселоне подрались сторонники и противники независимости Каталонии

Потасовка произошла около полудня в центре города. Полицейские задержали 20 участников драки.

В Барселоне произошла драка между сторонниками и противниками независимости Каталонии. Люди попросту начали кидать друг в друга стулья. Видео опубликовал ресурс La Vanguardia.

Драка произошла 12 октября около полудня (13:00 по мск) в самом центре города. Согласно информации разных местных СМИ, в стычке участвовали футбольные хулиганы и члены ультраправых группировок.

В ходе потасовки получил ранения как минимум один полицейский. Задержано двадцать участников происшествия.

Референдум о независимости Каталонии прошёл 1 октября. Больше 90 процентов участвовавших отдали голоса за отделение региона от Испании. Официальный Мадрид не признаёт референдум и считает его незаконным.