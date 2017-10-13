Изменения в формах деклараций по обороту нефтепродуктов

Приказом Министра финансов РК от 7 сентября 2017 года № 545 внесены изменения в приказ Министра финансов РК от 24 февраля 2015 года № 119 «Об утверждении форм, Правил представления и составления деклараций по обороту нефтепродуктов», которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования приказа.

Указано, что формы деклараций по обороту нефтепродуктов изложены в новой редакции. Фактически существенных изменений в формах не произошло, но по каждой форме декларации теперь указаны основные реквизиты, такие как индекс, периодичность представления, сведения о лицах, представляющих декларацию, в какой уполномоченный орган представляется декларация и срок представления.

Правила представления и составления деклараций остались без изменений.

Итак, по обороту нефтепродуктов представляется четыре формы деклараций:

1) декларация по обороту нефтепродуктов «Баланс оборота нефтепродуктов производителя нефтепродуктов»:

Индекс: ДОН производителя 1.

Периодичность: ежемесячная.

Представляют: юридические лица, структурные подразделения юридического лица (филиалы и представительства), осуществляющие производство нефтепродуктов.

Куда представляется: в органы государственных доходов.

Срок представления: не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

Примечание: пояснение по заполнению декларации приведено в Правилах представления и составления деклараций по обороту нефтепродуктов;

2) декларация по обороту нефтепродуктов «Баланс оборота нефтепродуктов оптового поставщика и (или) розничного реализатора нефтепродуктов с баз нефтепродуктов (резервуаров)»:

Индекс: ДОН резервуары 2.

Периодичность: ежемесячная.

Представляют: индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие оптовую и (или) розничную реализацию нефтепродуктов с баз нефтепродуктов (резервуаров), за исключением структурных подразделений юридического лица (филиалы и представительства).

Куда представляется: в органы государственных доходов.

Срок представления: не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

Примечание: пояснение по заполнению декларации приведено в Правилах представления и составления деклараций по обороту нефтепродуктов;

3) декларация по обороту нефтепродуктов «Баланс оборота нефтепродуктов структурного подразделения оптового поставщика и (или) розничного реализатора нефтепродуктов с баз нефтепродуктов (резервуаров)»:

Индекс: ДОН структурного 3.

Периодичность: ежемесячная.

Представляют: структурные подразделения юридического лица (филиалы и представительства), осуществляющие оптовую и (или) розничную реализацию нефтепродуктов с баз нефтепродуктов (резервуаров).

Куда представляется: в органы государственных доходов.

Срок представления: не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

Примечание: пояснение по заполнению декларации приведено в Правилах представления и составления деклараций по обороту нефтепродуктов;

4) декларация по обороту нефтепродуктов «Баланс оборота нефтепродуктов розничного реализатора нефтепродуктов с автозаправочной станции»:

Индекс: ДОН АЗС 4.

Периодичность: ежемесячная.

Представляют: индивидуальные предприниматели и юридические лица, структурные подразделения юридического лица (филиалы и представительства), осуществляющие розничную реализацию нефтепродуктов с автозаправочных станций.

Куда представляется: в органы государственных доходов.

Срок представления: не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

Примечание: пояснение по заполнению декларации приведено в Правилах представления и составления деклараций по обороту нефтепродуктов.