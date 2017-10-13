Итоги ВЕЭС: дан старт цифровому этапу евразийской интеграции

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) готов реализовывать новые форматы кооперационного и международного сотрудничества, в том числе в космосе, запустить первые совместные проекты в области цифровой трансформации экономик стран Союза, активно защищать свободу конкуренции и равные права для всех производителей на евразийском экономическом пространстве. Об этом заявил Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам Высшего Евразийского экономического совета 11 октября 2017 года, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло 11 октября в Сочи (Россия). В нем приняли участие Президент Республики Армения Серж Саргсян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, а также Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян и Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков.

Открывая заседание, Владимир Путин подчеркнул: «Можно с уверенностью сказать, что Союз успешно функционирует и развивается. Интеграция положительно сказывается на темпах экономического роста наших государств». По словам Президента России, в стратегически значимых для ЕАЭС отраслях можно отметить устойчивую позитивную динамику: «в промышленности рост составил 2,4%, в сельском хозяйстве - почти 1%, расширились грузовые, пассажирские перевозки, соответственно, на 6,9 и на 7,8%». Кроме того, объемы внешней торговли Союза возросли на 26%, а положительное сальдо экспортно-импортных операций превысило 77 млрд долл. США. При этом доля машин, оборудования и транспортных средств достигла 17,5%. Удельный же вес энергетических товаров снизился до 28%.

Президент России уверен, что рост товарооборота между государствами-членами ЕАЭС на 30% - «прямое следствие того, что мы создали в рамках Союза единый рынок и общее экономическое пространство».

Глава Российской Федерации убежден, что нужно продолжать системную работу по устранению ограничений, мешающих свободному передвижению товаров, рабочей силы, услуг и капитала между союзными государствами. Следует ускорить разработку «дорожной карты» по ликвидации имеющихся барьеров в сфере промышленности, в агропромышленном комплексе, энергетике, техническом регулировании.

В ходе ВЕЭС был принят ряд важных решений.

Утверждены Основные направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года. В документе определены цели, принципы, задачи, направления и механизмы сотрудничества государств Союза в цифровой сфере. Правительствам стран ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией поручено обеспечить проработку инициатив в рамках цифровой повестки.

«Страны Союза в своих стратегиях и программах развития экономик уже решают ряд задач по подготовке ответа на вызовы цифровой трансформации экономики, - отметил Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. - Однако согласованная политика государств-членов в цифровой сфере может стать источником получения синергетических эффектов в развитии цифровой экономики стран Союза».

Вклад цифровых проектов и инициатив может составить до 11% ожидаемого совокупного роста ВВП ЕАЭС к 2025 году, считают эксперты Всемирного банка. Если страны Союза не обеспечат синхронизацию своих усилий по реализации цифровой повестки, ее вклад в рост ВВП будет значительно ниже. «Мы должны двигаться согласованно, применяя лучшие практики, уже внедряемые в наших странах, помогая друг другу развивать общее евразийское цифровое пространство. Иначе мы получим новые барьеры и границы, разделяющие нас уже не по географическому, а по технологическому принципу, и усложним перемещение товаров и услуг», - считает Председатель Коллегии ЕЭК.

Совместная работа позволит создать в странах Союза новые рабочие места и отрасли, повысить конкурентоспособность бизнеса за счет цифровых преобразований во всех сферах жизни общества, включить государства ЕАЭС в глобальные, макрорегиональные и региональные процессы цифровой трансформации, облегчить процессы свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Ключевыми направлениями развития цифровой экономики в странах ЕАЭС станет цифровая трансформация отраслей экономики и рынков, внедрение современных технологий и инструментов управления интеграционными процессами, развитие цифровой инфраструктуры, а также защита данных и каналов коммуникации.

Уже в следующем году эксперты начнут собирать предложения и будут готовы к проработке тех инициатив, которые интересны двум и более странам ЕАЭС. В случае, если итоги работы экспертной группы получат поддержку Совета ЕЭК и представителей всех национальных правительств, на основе одобренных инициатив начнётся реализация конкретных проектов. В приоритетном порядке будут рассматриваться инициативы, связанные с развитием электронной торговли, цифровой инфраструктуры транспортных коридоров, использованием новых технологий в промышленной кооперации, а также с цифровой прослеживаемостью. Важной частью совместной работы в рамках цифровой трансформации станет подготовка Соглашения об обороте данных в ЕАЭС и создание системы регулятивных «песочниц» Союза.

В ходе обсуждения проекта Основных положений цифровой повестки ЕАЭС Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев предложил провести в 2018 году заседание ВЕЭС и специализированный форум, посвященные вопросам цифровизации экономик стран Союза.

Примером сотрудничества стран ЕАЭС в области высоких технологий является распоряжение о разработке программы совместного использовании космических аппаратов и наземной инфраструктуры, принятое на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Одобренный президентами документ предусматривает партнерство в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли.

Базой для взаимодействия стран Союза станет евразийская технологическая платформа «Космические и геоинформационные технологии», которая была сформирована Комиссией в 2016 году при поддержке ведущих аэрокосмических предприятий и научно-исследовательских институтов ЕАЭС. Межгосударственная программа по интеграции действующих группировок космических аппаратов и наземной инфраструктуры должна быть разработана до 1 ноября 2018 года. Уже создана рабочая группа, в которую вошли представители аэрокосмических ведомств стран Союза и эксперты. Через неделю в рамках форума «Дни космоса Республики Казахстан» пройдет первое заседание этой группы.

Рассматривается возможность создания объединённого оператора космических и геоинформационных услуг, который возьмёт на себя управление коммерческой эксплуатацией совместной орбитальной группировкой космических аппаратов и разработает маркетинговую стратегию по выходу на мировой рынок. Важной частью этой программы станет появление информационного портала, предоставляющего различные сервисы (мониторинг ЧС, поиск и добыча полезных ископаемых, строительство, экология и т.п.).

На третьем этапе может быть начато кооперационное серийное производство и запуск малых космических аппаратов ЕАЭС. При создании спутника будут использованы новейшие цифровые технологии проектирования и производства целевой аппаратуры, аддитивные технологии производства служебной платформы, бортовые системы и комплексы разработки национальных производителей стран Союза. Промышленное сотрудничество предприятий Союза станет мощным импульсом для развития радиоэлектронной промышленности и производства композиционных материалов и важным драйвером роста экономик стран ЕАЭС в целом. Серийное производство таких спутников может быть начато уже после 2023 года.

Члены Высшего совета обсудили ход ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС, который по своей важности является вторым документом после Договора о Союзе. Документ содержит в себе множество новых норм, полезных для бизнеса. «Вступление в силу ТК ЕАЭС станет мощным импульсом для перевода таможенных технологий на информационные рельсы и устранит немало проблем, накопившихся в правоприменительной практике», - отметил Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Таможенный кодекс масштабно и одномоментно изменит таможенное регулирование. Это напрямую касается многих граждан и большинства предпринимателей. В связи с этим главы государств уделяют особое внимание необходимости заранее проинформировать общественность об основных положениях кодекса и дате вступления его в силу. Предполагается, что ТК ЕАЭС начнёт действовать с начала 2018 года. В настоящее время во всех странах Союза документ направлен в парламенты и таким образом начата процедура его ратификации.

Председателем Суда ЕАЭС на следующие три года избран представитель Республики Казахстан Жолымбет Баишев, а его заместителем - представитель Армении Эрна Айриян.

По решению ВЕЭС Российская Федерация в 2018 году будет председательствовать в органах Союза - Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.