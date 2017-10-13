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Запуск системы маркировки изделий из натурального меха выходит на финишную прямую


13 октября 2017, 07:36
Источник, интернет-ресурс: НПП, НЭП «Союз «Атамекен» (http://palata.kz)

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