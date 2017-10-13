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Ветер и туман обещают казахстанские синоптики в пятницу

13 октября 2017, 06:00

Лишь ночью и утром на северо-западе, утром и днем на юге, днем на западе республики ожидается небольшой дождь.

На большей части территории Казахстана сохранится ясная погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Лишь ночью и утром на северо-западе, утром и днем на юге, днем на западе республики ожидается небольшой дождь.

На севере и юго-востоке Казахстана местами ожидается усиление ветра.

На западе и севере местами ожидается туман.

Днем в Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 18-23 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами днем ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман.

В Мангистауской области местами ожидается туман.

В Астане: ясно, 12°.

В Алматы: ясно, +20°.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: darivesmir.ru


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