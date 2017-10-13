Google скрыл от пользователей фотографию неизвестного существа
13 октября 2017, 06:12
Изображение загадочного длинноволосого гостя было растиражировано пользователями соцсетей, но затем было подвергнуто цензуре.
Google скрыла из панорам Street View изображение странного существа на балконе жилого дома во французском городе Нанси. Об этом сообщает Лента.ру.
Изображение загадочного длинноволосого гостя было растиражировано пользователями соцсетей, но затем было подвергнуто цензуре из-за жалоб некоторых встревоженных пользователей.
Снимок был сделан автоматической камерой Street View в городе Нанси на северо-востоке Франции. На оригинальной фотографии видно, что на одном из балконов рядом с велосипедом виднеется высокая коричневая фигура. Существо с большими глазами и длинными волосами глядит прямо на камеру.
По того, как на фрагмент фото был размыт, юзеры признавались, что видели в нем инопланетянина или нежить из сказки.
Вероятно, фигура была изготовлена для ритуальных целей или просто для устрашения прохожих.
Фото: Google Maps
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