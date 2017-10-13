Google скрыл от пользователей фотографию неизвестного существа

Изображение загадочного длинноволосого гостя было растиражировано пользователями соцсетей, но затем было подвергнуто цензуре из-за жалоб некоторых встревоженных пользователей.

Снимок был сделан автоматической камерой Street View в городе Нанси на северо-востоке Франции. На оригинальной фотографии видно, что на одном из балконов рядом с велосипедом виднеется высокая коричневая фигура. Существо с большими глазами и длинными волосами глядит прямо на камеру.





По того, как на фрагмент фото был размыт, юзеры признавались, что видели в нем инопланетянина или нежить из сказки.





Вероятно, фигура была изготовлена для ритуальных целей или просто для устрашения прохожих.



