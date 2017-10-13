Северная Корея признала Крым российским
13 октября 2017, 07:07
В дипмиссии отметили, что "КНДР официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН.
В Пхеньяне издан атлас мира, где Крым обозначен российской территорией, сообщает РИА Новости.
Дипломатическое представительство обратило внимание на политический атлас мира, выпущенный северокорейским издательством "Научная энциклопедия". На страницах 240-242 этого издания Крым окрашен в российские цвета.
"Как нам пояснили в МИД КНДР, республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам", — говорится в сообщении посольства.
В дипмиссии отметили, что "КНДР официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН и исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации". "Аналогичным образом в Пхеньяне относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов", — добавило посольство.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.
Фото: РИА Новости
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