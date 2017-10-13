«Кайрат» досрочно вышел в Элитный раунд Кубка УЕФА

Эта победа позволила казахстанской команде набрать шесть очков и досрочно гарантировать себе выход в Элитный раунд, куда из группы попадают три команды.

Алматинский «Кайрат» разгромил московское «Динамо» (7:2) в матче Основного раунда Кубка УЕФА, сообщает Sports.kz.





Эта победа позволила казахстанской команде набрать шесть очков и досрочно гарантировать себе выход в Элитный раунд, куда из группы попадают три команды.





Ситуация в группе «А» перед заключительными матчами выглядит так:

1. «Кайрат» (Казахстан) — 6 очков

2. «Столица» (Беларусь) — 6

3. «Пескара» (Италия) — 0

4. «Динамо» (Россия) — 0.





14 октября «Кайрат» сыграет со «Столицей», а «Пескара» встретится с «Динамо».





Жеребьевка Элитного раунда состоится 19 октября в Ньоне (Швейцария).





Фото: Никиты Басова



