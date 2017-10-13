«Кайрат» досрочно вышел в Элитный раунд Кубка УЕФА
13 октября 2017, 07:24
Эта победа позволила казахстанской команде набрать шесть очков и досрочно гарантировать себе выход в Элитный раунд, куда из группы попадают три команды.
Алматинский «Кайрат» разгромил московское «Динамо» (7:2) в матче Основного раунда Кубка УЕФА, сообщает Sports.kz.
Эта победа позволила казахстанской команде набрать шесть очков и досрочно гарантировать себе выход в Элитный раунд, куда из группы попадают три команды.
Ситуация в группе «А» перед заключительными матчами выглядит так:
1. «Кайрат» (Казахстан) — 6 очков
2. «Столица» (Беларусь) — 6
3. «Пескара» (Италия) — 0
4. «Динамо» (Россия) — 0.
14 октября «Кайрат» сыграет со «Столицей», а «Пескара» встретится с «Динамо».
Жеребьевка Элитного раунда состоится 19 октября в Ньоне (Швейцария).
Фото: Никиты Басова
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