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Apple выпустит гнущийся iPhone

13 октября 2017, 07:40

На данный момент Samsung является эксклюзивным поставщиком OLED-экранов для новых iPhone X.

Корпорация Apple приступила к разработке iPhone с гибким экраном, пишет РИА Новости.

Издание отмечает, что LG Display создала команду по разработке сгибающегося OLED-экрана для новой модели iPhone. Кроме того, LG Innotek начала проектировать печатную плату, которую планируют сделать одновременно гибкой и устойчивой.

Сообщается, что Samsung скорее всего выпустит сгибающийся смартфон уже в следующем году, в то время как Apple сможет запустить производство гибких экранов только в 2020 году.

На данный момент Samsung является эксклюзивным поставщиком OLED-экранов для новых iPhone X. Чтобы снизить зависимость от своего конкурента и избежать утечек, Apple начала наращивать партнерство с LG Display, которая уже приступила к производству OLED-экранов.

Фото: РИА Новости

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