В США на торгах продали недокуренную сигару Черчилля

Легендарный политик выкурил сигару 11 мая 1947 года в парижском аэропорте Ле Бурже. Артефакт был сохранен усилиями одного из членов экипажа самолета, на котором летал Черчилль.





На десятисантиметровом остатке сигары сохранилась красно-золотая бандероль с ее названием, включающим имя самого премьера: La Corona / Winston Churchill.





Сообщается, что сигару приобрел коллекционер из Флориды.





Фото : Library of Congress











