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В США на торгах продали недокуренную сигару Черчилля

13 октября 2017, 08:04

Легендарный политик выкурил сигару 11 мая 1947 года в парижском аэропорте Ле Бурже.

Наполовину выкуренная сигара британского премьер-министра Уинстона Черчилля была продана на торгах в США более чем за 12 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.

Легендарный политик выкурил сигару 11 мая 1947 года в парижском аэропорте Ле Бурже. Артефакт был сохранен усилиями одного из членов экипажа самолета, на котором летал Черчилль.

На десятисантиметровом остатке сигары сохранилась красно-золотая бандероль с ее названием, включающим имя самого премьера: La Corona / Winston Churchill.

Сообщается, что сигару приобрел коллекционер из Флориды.

Фото : Library of Congress




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