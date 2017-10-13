В США на торгах продали недокуренную сигару Черчилля
13 октября 2017, 08:04
Легендарный политик выкурил сигару 11 мая 1947 года в парижском аэропорте Ле Бурже.
Наполовину выкуренная сигара британского премьер-министра Уинстона Черчилля была продана на торгах в США более чем за 12 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.
Легендарный политик выкурил сигару 11 мая 1947 года в парижском аэропорте Ле Бурже. Артефакт был сохранен усилиями одного из членов экипажа самолета, на котором летал Черчилль.
На десятисантиметровом остатке сигары сохранилась красно-золотая бандероль с ее названием, включающим имя самого премьера: La Corona / Winston Churchill.
Сообщается, что сигару приобрел коллекционер из Флориды.
Фото : Library of Congress
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