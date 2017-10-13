СМИ перепутали сестру соперника Головкина «Канело» с его девушкой
13 октября 2017, 08:28
На вечеринке в ночном клубе Гвадалахары «Канело» видели танцующим со своей «новой девушкой».
Личная жизнь мексиканского боксера Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) продолжает обрастать интригами, сообщает Sports.kz.
На вечеринке в ночном клубе Гвадалахары «Канело» видели танцующим со своей «новой девушкой», однако, по информации издания El Horizonte, она оказалась его сестрой.
В сентябре стало известно, что Альварес расстался с венесуэльской моделью Шеннон де Лимой. Его бывшая пассия на вопросы, связанные с ним, отвечать отказывается.
Что касается бокса, то ожидается, что Сауль вернется на ринг 5 мая и проведет реванш с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО).
Фото: sports.kz
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