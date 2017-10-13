СМИ перепутали сестру соперника Головкина «Канело» с его девушкой

На вечеринке в ночном клубе Гвадалахары «Канело» видели танцующим со своей «новой девушкой».

Личная жизнь мексиканского боксера Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) продолжает обрастать интригами, сообщает Sports.kz





На вечеринке в ночном клубе Гвадалахары «Канело» видели танцующим со своей «новой девушкой», однако, по информации издания El Horizonte, она оказалась его сестрой.





В сентябре стало известно, что Альварес расстался с венесуэльской моделью Шеннон де Лимой. Его бывшая пассия на вопросы, связанные с ним, отвечать отказывается.





Что касается бокса, то ожидается, что Сауль вернется на ринг 5 мая и проведет реванш с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО).





Фото: sports.kz



