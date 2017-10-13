Главу Amazon Studios обвинили в сексуальных домогательствах
13 октября 2017, 08:47
По данным издания, Прайс, преследуя женщину своими шутками, использовал в непристойной форме фамилию ее отца.
Глава продюсерской компании Amazon Studios Рой Прайс отправлен в принудительный отпуск на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, с которыми выступила дочь знаменитого писателя-фантаста Филипа Дика, сообщает РИА Новости.
Скандал в подразделении сетевого гиганта произошел на волне обсуждения ситуации в другой продюсерской компании Weinstein Company, глава которой Харви Вайнштейн был уволен, после того как всплыли неприглядные детали его отношений с женщинами, планирующими карьеру в голливудской индустрии.
Вслед за признаниями многих представительниц шоу-бизнеса продюсер Айза Хэкетт (Isa Hackett) рассказала, как в 2015 году Прайс склонял ее к интимной близости, используя грубые выражения.
Хэккет является дочерью фантаста Филипа Дика (скончался в 1982 году). В Amazon Studios снимали сериал по его роману "Человек в высоком замке", а Хэккет выступала исполнительным продюсером проекта. По данным издания, Прайс, преследуя женщину своими шутками, использовал в непристойной форме фамилию ее отца.
Amazon также сообщила изданию, что, помимо отстранения от должности Прайса, компания рассмотрит целесообразность дальнейшего участия в совместных проектах с Weinstein Company.
Фото: AFP 2017 / Noah Seelam
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