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В Калифорнии в результате пожаров погибли более 30 человек

13 октября 2017, 08:51

В настоящий момент пожарные зафиксировали в штате 22 крупных очага.

Число жертв природных пожаров в американском штате Калифорния выросло до 31 человека, сказал шериф округа Сонома Роберт Джордано, передает РИА Новости.

"Общее число жертв составило 17 человек. Это в нашем округе", — сказал Джордано.

Ранее стало известно о восьми погибших в округе Мендосино, четырех в округе Напа и двоих – в Юбе. В совокупности пожары унесли жизни 31 человека.

В настоящий момент пожарные зафиксировали в штате 22 крупных очага. В общей сложности выгорела территория площадью почти 700 квадратных километров. Местные власти сообщили, что команды спасателей все еще не могут добраться до многих районов. По их мнению, число пострадавших и пропавших будет расти.

Фото: Fotolia / Scott Patterson

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