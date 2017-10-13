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Н.Нигматулин встретился с председателем Госдумы В.Володиным

13 октября 2017, 08:56

Уделено внимание заседанию спикеров стран Евразии, совместной встречи членов профильных комитетов Мажилиса и Госдумы, а также Межпалатной комиссии по сотрудничеству.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в рамках участия в 137-ой Ассамблее Межпарламентского Союза в Санкт-Петербурге обсудил вопросы межпарламентского взаимодействия со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как отметили собеседники, характер отношений между Казахстаном и Россией, президентами двух стран свидетельствует о стратегическом партнерстве.

При этом Н.Нигматулин и В.Володин подчеркнули важность законодательной поддержки казахстанскими и российскими парламентариями договоренностей глав двух государств.

Обсуждены вопросы расширения взаимодействия как в рамках двусторонних отношений, так и Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Уделено внимание и таким перспективным площадкам, как заседание спикеров стран Евразии, совместной встречи членов профильных комитетов Мажилиса и Госдумы, а также Межпалатной комиссии по сотрудничеству.

Фото Ж.Куспанова


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