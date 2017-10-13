Tesla объявила об отзыве 11 тыс. Model X из-за проблем с задними сиденьями

Корпорация Tesla отзывает 11 тыс. кроссоверов Model X из-за возможных проблем со складывающимися задними сиденьями, выявленными во время проверок надежности автомобиля. Об этом говорится в распространенном сообщении корпорации,

Отзыву подлежат кроссоверы, выпущенные в период с 28 октября 2016 года по 16 августа 2017 года. "Тестирование указало на то, что, если провод [кабель] отлажен недостаточно тщательно, спинка левого сиденья заднего ряда может загнуться вперед во время аварии", - уточняется в сообщении.

"Tesla установила, что нужно привести в порядок незначительное количество проводов в складывающихся сиденьях некоторых машин Model X 2016 и 2017 годов выпуска. Хотя в Tesla не поступало отчетов о каких-либо проблемах или авариях, касающихся данного вопроса, мы проводим добровольный отзыв указанных автомобилей для инспекции и сообщим в дальнейшем, требуется ли осуществить наладку", - говорится в уведомлении корпорации.





Tesla выпускает в настоящее время две модели автомобилей: седан Model S и кроссовер Model X. Выручка компании по итогам 2016 года составила $7 млрд, в 2015 году этот показатель лишь немногим превысил $4 млрд. При этом в 2016 году компания продолжила нести убытки - они составили $773 млн. В 2015 году Tesla потеряла в общей сложности $888,6 млн.





Компания была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Штаб-квартира находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась лишь на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.



