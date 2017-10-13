Что происходит на границе Казахстана с Кыргызстаном

Ситуация на казахстанско-кыргызской границе до сих пор не решилась , сообщает , сообщает 31 Канал





Вереница из автобусов и машин растянулась на сотни метров. У многих уже сдают нервы. Звучат крепкие слова и льются слезы.

























На казахстанско-кыргызской границе какого-либо ажиотажа или столпотворения нет. Единственное изменение – то, что перед пропускным пунктом появился блокпост. Каждую машину военные проверяют досконально. Но дорога в Кыргызстан свободная.













Перед кыргызской границей образовалась многометровая пробка, примерно на 300 метров. Колонна движется очень медленно. За несколько часов, по словам ожидающих, они смогли преодолеть только 10 метров. В основном, здесь стоят казахстанские машины. Кыргызстанцы, увидев огромные очереди, просто разворачиваются и уезжают обратно.













По словам людей, некоторые из них пытаются пересечь границу уже почти пятнадцать часов. Предприниматели купили товары, но теперь не могут провезти их в Казахстан. Некоторым приходится ночевать в автобусах.









Причина задержки не ясна. Ранее власти Кыргызстана объясняли это введением усиленного режима из-за выборов президента.





Перед границей на кыргызской территории со вчерашнего дня МЧС развернул несколько вот таких палаток. Здесь оказывают медпомощь, дают бесплатное питание, горячий чай, а также есть и койки для ночлега. При необходимости службы спасения Кыргызстана готовы развернуть еще несколько таких палаток.













Не лучше ситуация и с пешеходами. Чтобы пересечь границу, людям снова приходится ждать часами. Среди них есть и малые дети. В давке у многих не выдерживают нервы.







