Жена Аршавина: Его карьера в "Кайрате" закончится через два месяца
13 октября 2017, 09:33
Ранее Алиса Казьмина заявила о разрыве с футболистом. Их брак продлился чуть больше года.
Жена Андрея Аршавина, заявившая о разрыве со своим знаменитым супругом, уверена, что его карьера в "Кайрате" закончится через два месяца. Об этом Алиса Казьмина рассказала Лайфу в ответ на просьбу рассказать о причинах, по которым она ушла от Аршавина.
— О чём мы будем говорить? О шестилетних отношениях с Андреем Аршавиным? Давайте мы о них поговорим, когда он закончит футбол. Это случится через два месяца, и я вам дам интервью, — рассказала Казьмина. –Поверьте, я думаю, что это случится с "Кайратом" уже скоро.
При этом супруга футболиста отрицает, что их разрыв связан со скорым завершением его карьеры.
— Да боже упаси! Я с ним начала, когда он заканчивал карьеру в "Арсенале", — утверждает девушка. — Теперь хотите спросить, материальное состояние моё насколько улучшилось-ухудшилось? Моё материальное состояние ухудшилось с уходом от первого мужа к Андрею, если по-честному. У моего бывшего мужа не было детей, ему не надо было платить 50 процентов алиментов...
Причины разрыва она характеризует так: "Не простила измену, разлюбила, не хочу быть вместе".
Напомним, в разные годы Аршавин выступал за петербургский "Зенит", проведя за команду в различных турнирах 376 матчей и забив 80 мячей. С 2009 по 2012 год являлся игроком английского "Арсенала". Непродолжительное время отыграл за "Кубань".
В казахстанский "Кайрат" Аршавин перешёл в 2016 году. Вопрос продления контракта с 36-летним российским нападающим планировали обсудить в конце сезона.
Фото с сайта sport-express.ru
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