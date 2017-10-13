Жена Аршавина: Его карьера в "Кайрате" закончится через два месяца

При этом супруга футболиста отрицает, что их разрыв связан со скорым завершением его карьеры.

Причины разрыва она характеризует так: "Не простила измену, разлюбила, не хочу быть вместе".





Напомним, в разные годы Аршавин выступал за петербургский "Зенит", проведя за команду в различных турнирах 376 матчей и забив 80 мячей. С 2009 по 2012 год являлся игроком английского "Арсенала". Непродолжительное время отыграл за "Кубань".



