Ермекбаев: В радикальные организации вступают в основном молодые люди

На молодое поколение оказывает сильное воздействие массовая культура и интернет. Сегодня ряды различных радикальных организаций на 80% составляют молодые люди до 30 лет.

Об этом сказал министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев на международной министерской встрече руководителей ведомств, занимающихся реализацией молодежной политики в Москве, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение министерства.

По его словам, важно, чтобы в стране и в целом в системе международного молодежного сотрудничества действовала эффективная структура формирования ценностей, ориентирования и стимулирования молодежи. Министр обратил внимание на возможности развития социальных проектов по укреплению системы семейного воспитания.

«Мы обладаем необходимой инфраструктурой для реализации проектов международного уровня и приглашаем всех к сотрудничеству в области молодежной политики с привлечением ресурсов НПО. Так, сегодня наши страны взаимодействуют в рамках Молодежного совета ШОС, Тюркского совета и Совета стран СНГ. Каждая страна - участник этих площадок несет расходы самостоятельно. Между тем на базе нашего оператора можно централизовать систему финансирования и координации мероприятий этих площадок», - высказал свои мысли министр Н. Ермекбаев.

Нурлан Ермекбаев, помимо этого, предложил распространить планы работ вышеперечисленных площадок среди министров стран, которые в них не участвуют. При этом выразил уверенность, что полученные от них предложения помогут решать вопросы международной безопасности.

Также министр высказал предложение усовершенствовать формат совместной работы путем организации регулярных онлайн-консультаций по различным актуальным вопросам.