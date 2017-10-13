Клип на песню Despacito на YouTube набрал более 4 млрд просмотров, установив новый рекорд

Об установлении нового мирового рекорда в истории видеохостинга написал один из исполнителей хита Луис Фонси на своей странице в Instagram.

Клип на популярную песню Despacito исполнителей Луиса Фонси и Daddy Yankee побил свой собственный рекорд на YouTube, превысив четыре миллиарда просмотров,





Об установлении нового мирового рекорда в истории видеохостинга написал один из исполнителей хита Луис Фонси на своей странице в Instagram. Музыкант также призвал всех своих подписчиков принять участие в сборе средств на оказание помощи пострадавшим от разрушительных ураганов.

Луис Фонси, музыкант: «Мы вошли в историю, набрав четыре миллиарда просмотров, однако вместо празднования мы сосредоточились на восстановлении места, где все начиналось».





Клип на песню Despacito («Потихоньку»), снимался в Пуэрто-Рико. В этом сезоне на островные территории США и другие государства Карибского бассейна обрушились сразу несколько смертоносных ураганов 4-й и 5-й категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. В Пуэрто-Рико





подтверждена гибель 43 человек. Местные власти сообщают, что эти печальные цифры могут еще возрасти, так как многие числятся в списках пропавших без вести. Разрушена инфраструктура региона, до сих пор электроснабжение восстановлено лишь на 16% территории Пуэрто-Рико.



