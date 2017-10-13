Особенности заочного производства

Гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон. Стороны пользуются равными процессуальными правами и несут равные обязанности.

Рассмотрение гражданских дел по исковым заявлениям по существу предполагает участие сторон в судебных заседаниях.

Однако, при рассмотрении дела в порядке заочного производства в судебном заседании с согласия истца рассматривается дело без участия ответчика.

Заочное производство по гражданским делам предусмотрено главой 21 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - ГПК).

Заочное производство - это упрощенный порядок судебного разбирательства, при котором дело рассматривается в отсутствие надлежащим образом извещенного о времени и месте заседания ответчика, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, с согласия истца.

Тем самым, основаниями для вынесения решения в порядке заочного производства являются:

- неявка в судебное заседание ответчика;

- надлежащее извещение о времени и месте заседания ответчика;

- отсутствие об уважительных причинах неявки ответчика;

- отсутствие просьбы (заявление) о рассмотрении дела без участия ответчика;

- письменное согласие истца о рассмотрении дела без участия ответчика.

При этом, следует отметить, что в случае участия в деле нескольких ответчиков рассмотрение дела в порядке заочного производства возможно только при неявки в судебное заседание всех ответчиков.

В случае, если истец не согласен на рассмотрение дела в порядке заочного производства в отсутствие ответчика, суд откладывает разбирательство дела и направляет ответчику извещение о времени и месте нового судебного заседания. При повторной же неявки ответчика суд рассматривает дело в порядке заочного производства независимо от мнения истца.

При рассмотрении гражданского дела в порядке заочного производства суд должен исследовать доказательства, отвечающих критериям относимости, допустимости и достоверности, представленными лицами, участвующими в деле.

ГПК устанавливает определенный порядок и последовательность изложения содержания решения. Несмотря на особенности процедуры заочного производства, заочное решение должно быть таким же, как и решение, вынесенное по общим правилам искового производства.

С целью защиты прав, интересов и свобод ответчика гражданское процессуальное законодательство устанавливает гарантии в виде отмены заочного решения. Ответчик вправе подать в суд, вынесший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение пяти рабочих дней с момента получения им копии решения.

Законодательством предусмотрены два основания к отмене заочного решения - это уважительность причин неявки ответчика, о которых он не имел возможность своевременно сообщить суду, а также представил доказательства, которые могут повлиять на содержание заочного решения.

Если срок для отмены заочного решения пропущен по уважительным причинам, то суд может восстановить и отменить заочное решение.

При отмене заочного решения суд возобновляет рассмотрение дела по существу. С отменой заочного решения признается недействительным лишь данное решение, а не объяснения истца и другие материалы дела, собранные в предыдущем судебном заседании при рассмотрении дела в порядке заочного производства, если они не будут опровергнуты вновь представленными ответчиком доказательствами.

Новое судебное заседание проводится по всем правилам искового производства с извещением всех лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания.

В случае неявки ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, вынесенное при новом рассмотрении дела решение суда не признается заочным.

Ответчик, в случае отказа в удовлетворении заявления об отмене заочного решения, вправе обжаловать заочное решение в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения судом определения об отказе в удовлетворении заявления. Тем самым, законом предоставлены ответчику дополнительные гарантии судебной защиты его прав, увеличив ему возможность подачи апелляционной жалобы в течение одного месяца после вынесения заочного решения.

Таким образом, институт заочного производства с учетом всех выше перечисленных особенностей направлен на обеспечение реализации конституционного права на судебную защиту нарушенных прав гражданина и юридических лиц.

Судья Алматинского районного суда города Астаны

Г. Сейтхожина