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В Великобритании предложили запретить бывшим заключённым употреблять алкоголь

13 октября 2017, 09:54

А также играть в азартные игры и иметь доступ к интернету.

Отмечается, что данная мера позволит уберечь освободившихся преступников от новых нарушений и повторного тюремного заключения. Об этом сообщает The Independent, передает RT.

Следить за выполнением ограничений должны будут офицеры службы пробации, которые контролируют деятельность бывших заключённых и осуждённых на условный срок.

По мнению британского министра пробации Сэма Гима, эти меры помогут обеспечить более «интенсивную реабилитацию», освободившихся из тюрьмы людей, и смогут «решить проблемы, которые побуждают преступников совершать преступления».

В мае член Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP) Дженис Эткинсон заявила «Известиям», что её фракция предлагает вернуть смертную казнь для преступников, осуждённых за терроризм.

Фото с сайта 24tv.ua

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