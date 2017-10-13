В Великобритании предложили запретить бывшим заключённым употреблять алкоголь
13 октября 2017, 09:54
А также играть в азартные игры и иметь доступ к интернету.
Отмечается, что данная мера позволит уберечь освободившихся преступников от новых нарушений и повторного тюремного заключения. Об этом сообщает The Independent, передает RT.
Следить за выполнением ограничений должны будут офицеры службы пробации, которые контролируют деятельность бывших заключённых и осуждённых на условный срок.
По мнению британского министра пробации Сэма Гима, эти меры помогут обеспечить более «интенсивную реабилитацию», освободившихся из тюрьмы людей, и смогут «решить проблемы, которые побуждают преступников совершать преступления».
В мае член Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP) Дженис Эткинсон заявила «Известиям», что её фракция предлагает вернуть смертную казнь для преступников, осуждённых за терроризм.
Фото с сайта 24tv.ua
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