В Великобритании предложили запретить бывшим заключённым употреблять алкоголь

А также играть в азартные игры и иметь доступ к интернету.

Отмечается, что данная мера позволит уберечь освободившихся преступников от новых нарушений и повторного тюремного заключения. Об этом сообщает The Independent, передает передает RT





Следить за выполнением ограничений должны будут офицеры службы пробации, которые контролируют деятельность бывших заключённых и осуждённых на условный срок.





По мнению британского министра пробации Сэма Гима, эти меры помогут обеспечить более «интенсивную реабилитацию», освободившихся из тюрьмы людей, и смогут «решить проблемы, которые побуждают преступников совершать преступления».





В мае член Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP) Дженис Эткинсон заявила «Известиям», что её фракция предлагает вернуть смертную казнь для преступников, осуждённых за терроризм.



