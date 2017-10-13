Старт продаж iPhone 8: выбери свой вариант покупки!

Запуск долгожданного iPhone 8 для казахстанцев пройдет без сюрпризов, ведь в национальной сети магазинов «Технодом» с 20 октября старт продаж. Официальный дистрибьютор Apple в Казахстане на выходе новой модели iPhone предоставит покупателям качество, гарантию, сервис и брендовый продукт для удобной покупки. Клиенты могут не ждать, не переплачивать и купить смартфон по «Честной рассрочке», при этом подобрать удобный для себя срок на 10, 12 и 18 месяцев. К примеру, ежемесячный платеж составит всего 18 888 тенге при выборе срока рассрочки на 18 месяцев.





Прозрачным кредитованием можно воспользоваться по специальной программе «Техноденьги».





Для тех, кто не готов платить! На официальной странице в Инстаграм компания запустила challenge «наприседай на iPhone». Вам просто нужно заснять на видео как вы неординарно делаете приседания в течение 58-и секунд с логотипом «Технодом»: на одежде, с аксессуаром в руке, на фоне магазина или любой другой оригинальный подход. Конкурс запущен с 8 по 28 октября. Возможностей приобрести его удобно и выгодно для себя много.

Напомним, в честь десятилетнего юбилея разработчики назвали новые флагманы iPhone 8 и iPhone 8 Plus, без приставки S.





Дизайн остался прежним, приятные цвета корпуса и не скользящая задняя стеклянная поверхность делают свое дело. С обеих сторон прочное стекло, которого у iPhone ещё никогда не было. Главное, что нужно знать о мощности смартфона – это его процессор.





True Tone - уникальная подстройка цветопередачи экрана в зависимости от окружения. В iPhone 8 установлен модуль Bluetooth версии 5.0.





Смартфон с таким модулем поддерживает соединение на расстоянии больше 100 метров. В iPhone 8 Plus за счет двойной камеры появилась функция «портретное освещение».





И свершилось главное! Apple решила проблему рвущихся проводов.





Новинку научили заряжаться без проводов и быстрее: до 50% заряда за 30 минут.

Всем тем, кому нужны умные покупки с гарантией.



