Полицейские «подбросили» оружие водителю дорогого Lexus’а
13 октября 2017, 10:03
Водитель устроил спектакль.
Водитель ради собственного развлечения разыграл в людном месте целый спектакль, но выступление закончилось плачевно, сообщает patrul.kz.
Владелец Lexus’а привлек внимание стражей порядка тем, что припарковался перед автобусной остановкой на полосе для общественного транспорта. Полицейские предъявили нарушение, но водитель категорически отказался выйти из машины и передать документы для оформления протокола. Вместо этого он поставил за стекло техпаспорт, права и удостоверение личности.
Стоянку в неположенном месте парень объяснил тем, что машина якобы не заводилась. Но было понятно, что он откровенно издевался и тянул время. А сотрудники полиции, помощь которых в этот момент нужна была в другом месте, уговаривали нарушителя выйти из машины и подписать протокол.
Терпению стражей порядка можно только позавидовать. Однако полицейские поняли, что нарушитель не собирается следовать букве закона и уважать чужое время. Поэтому его вместе с машиной доставили в Бостандыкское РУВД для дальнейшего разбирательства. И вот тут водитель испугался уже по-настоящему и заговорил совсем по-другому:
- Братан, были недопонимания. Когда вы подошли, я испугался. У нас-то сзади подъезжают.
- Ты же стоял.
- Нет, я не стоял. Если бы меня предупредили, я бы уехал. Я все штрафы оплачу. У меня вся жизнь впереди. Уже подложили же мне оружие.
- О чем вы говорите? Сейчас не 20-й, а 21-й век. Я к вашей машине даже не подходил. Вы же сами все на видео записывали. Хорошо, что у нас официальная видеосъемка ведется.
Нарушитель больше не спорил со стражами порядка и подписал протокол.
Ему выписали штраф за стоянку в неположенном месте 10 МРП – это 22 690 тенге. А напоследок полицейские напомнили о возможности получить 50%-ю скидку. Для этого нужно оплатить штраф в течение семи дней.
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