Полицейские «подбросили» оружие водителю дорогого Lexus’а

Водитель ради собственного развлечения разыграл в людном месте целый спектакль, но выступление закончилось плачевно , сообщает , сообщает patrul.kz





Владелец Lexus’а привлек внимание стражей порядка тем, что припарковался перед автобусной остановкой на полосе для общественного транспорта. Полицейские предъявили нарушение, но водитель категорически отказался выйти из машины и передать документы для оформления протокола. Вместо этого он поставил за стекло техпаспорт, права и удостоверение личности.





Стоянку в неположенном месте парень объяснил тем, что машина якобы не заводилась. Но было понятно, что он откровенно издевался и тянул время. А сотрудники полиции, помощь которых в этот момент нужна была в другом месте, уговаривали нарушителя выйти из машины и подписать протокол.





Терпению стражей порядка можно только позавидовать. Однако полицейские поняли, что нарушитель не собирается следовать букве закона и уважать чужое время. Поэтому его вместе с машиной доставили в Бостандыкское РУВД для дальнейшего разбирательства. И вот тут водитель испугался уже по-настоящему и заговорил совсем по-другому:

- Братан, были недопонимания. Когда вы подошли, я испугался. У нас-то сзади подъезжают.

- Ты же стоял.

- Нет, я не стоял. Если бы меня предупредили, я бы уехал. Я все штрафы оплачу. У меня вся жизнь впереди. Уже подложили же мне оружие.

- О чем вы говорите? Сейчас не 20-й, а 21-й век. Я к вашей машине даже не подходил. Вы же сами все на видео записывали. Хорошо, что у нас официальная видеосъемка ведется.





Нарушитель больше не спорил со стражами порядка и подписал протокол.



