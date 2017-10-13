Назарбаев встретился с представителями деловых кругов Германии

В четверг, 12 октября, в городе Сочи Российской Федерации президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с представителями деловых кругов Федеративной Республики Германия совместно с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе переговоров Нурсултан Назарбаев отметил налаженное торгово-экономическое партнерство между Казахстаном и Германией.

- За годы независимости Германия инвестировала в Казахстан порядка пяти миллиардов долларов. При этом важно отметить, что около 90 процентов вкладываются в несырьевой сектор. За 8 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос на 1,5 миллиарда долларов. Только за последние пять лет в Казахстане реализовано 19 крупных инвестиционных проектов, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул проводимую Казахстаном политику сохранения межэтнического согласия, обратив внимание на взаимное сотрудничество по поддержке немецкой диаспоры, проживающей в Казахстане.

Нурсултан Назарбаев остановился на реализуемых в стране проектах с участием немецкого капитала.

- Сегодня в Казахстане успешно работают более 900 предприятий с немецким участием в различных сферах, в том числе в строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, - сказал Президент Казахстана.

Вместе с тем, Глава государства отметил потенциал евразийского транспортного коридора, в котором ключевая роль отведена Казахстану.

- Сегодня через Казахстан проходят 5 железнодорожных и 6 автомобильных международных дорог. Таким образом, сформированы стратегические транспортные коридоры, которые могут использованы вами, - обратился к немецким бизнесменам Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана остановился на основных мерах, предпринимаемых Казахстаном для формирования благоприятного инвестиционного и делового климата.

- Обеспечивается защита прав бизнеса и либерализуется законодательство в сфере предпринимательства. В прошлом году мы заняли 35 место в рейтинге Всемирного банка. В начале текущего года Казахстан стал ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР и присоединился к Декларации международных инвестиций,- сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул работу Совета иностранных инвесторов при Президенте РК и указал на созданные в Казахстане условия для бизнесменов, в том числе введение безвизового режима для ряда стран и освобождение от корпоративного налога для инвестиционных проектов.

Президент Казахстана также пригласил германских инвесторов принять участие в третьей волне приватизации и активно развивать сотрудничество с финансовым центром «Астана».

- Бизнесменам необходимо использовать все возможности для развития бизнеса и укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, что сегодняшняя встреча укрепит наше партнерство, - сказал Глава государства.