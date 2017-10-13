Назарбаев подвел итоги визита в Сочи

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил на брифинге для представителей СМИ по итогам своего визита в Россию, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Выступая перед журналистами, Глава государства подвел итоги проведенных переговоров в рамках заседания глав государств СНГ и ВЕЭС.

- Было намечено много планов дальнейших работ. Определили перспективные направления по вопросу цифровизации наших стран. Была достигнута договоренность между Казахстаном, Россией и Беларусью о проведении совместных работ в этой сфере, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в следующем году в Казахстане запланирована встреча по вопросам цифровизации.

Кроме этого, Глава государства рассказал о результатах встречи с германскими бизнесменами, в ходе которой были достигнуты договоренности по наращиванию казахстанско-германских отношений в различных секторах экономики.

Также Президент Казахстана подчеркнул важность проведенной встречи с Владимиром Путиным.

- Отношения между Россией и Казахстаном находятся на самом высоком уровне. Была достигнута договоренность о совместной реализации программы на Байконуре. Кроме этого, планируется провести нефтепровод в Узбекистан. Для этого необходимо провести соответствующую работу, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что в ходе переговоров также был обсужден вопрос дальнейшего использования транзитно-транспортного потенциала Казахстана в связи с развитием евразийского коридора.