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Казахстанка зарегистрировала рожденного в Швеции ребенка через суд

13 октября 2017, 10:17

Судом в целях защиты интересов несовершеннолетнего установлен факт регистрации его рождения.

Казахстанка зарегистрировала рожденного в Швеции ребенка через суд, сообщает Zakon.kz со ссылкой на алматинский областной суд.

Карасайским районным судом Алматинской области рассмотрено гражданское дело об установлении факта, имеющего юридическое значение. Так, заявитель родила ребенка в Швеции, что подтверждается медицинскими справками, выданными перинатальным центром г. Норчеппинг. Однако, в Казахстане получить свидетельство о рождении не представлялось возможным, - говорится в сообщении.

Судом в целях защиты интересов несовершеннолетнего установлен факт регистрации его рождения.

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