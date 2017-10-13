Казахстанка зарегистрировала рожденного в Швеции ребенка через суд
13 октября 2017, 10:17
Судом в целях защиты интересов несовершеннолетнего установлен факт регистрации его рождения.
Казахстанка зарегистрировала рожденного в Швеции ребенка через суд, сообщает Zakon.kz со ссылкой на алматинский областной суд.
Карасайским районным судом Алматинской области рассмотрено гражданское дело об установлении факта, имеющего юридическое значение. Так, заявитель родила ребенка в Швеции, что подтверждается медицинскими справками, выданными перинатальным центром г. Норчеппинг. Однако, в Казахстане получить свидетельство о рождении не представлялось возможным, - говорится в сообщении.
Судом в целях защиты интересов несовершеннолетнего установлен факт регистрации его рождения.
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