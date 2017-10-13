Поездки председателя правления АО «ЕНПФ» в Северо-Казахстанскую и Акмолинскую области

Анализ динамики поступлений пенсионных взносов в разрезе областей республики и различных категорий вкладчиков свидетельствует, что не все работающее население регулярно и в полном объеме участвует в накопительной пенсионной системе. Эти факторы влияют на общие суммы накоплений, а следовательно, на уровень пенсионного обеспечения. Поэтому особую актуальность приобретает разъяснительная работа среди населения, мотивация активного участия в пенсионной системе, сообщает Zakon.kz.

Именно для этого проводятся встречи Председателя правления АО «ЕНПФ» Нурбуби Наурызбаевой с акимами и представителями территориальных и областных исполнительных органов, руководителями крупных производственных и сельскохозяйственных предприятий. На таких встречах обсуждаются возможности взаимного сотрудничества и взаимодействия в решении таких важных социальных задач, как повышение финансовой грамотности населения.

После объединения всех пенсионных активов и счетов в ЕНПФ сформирована единая база вкладчиков, что позволяет иметь четкую картину о текущем состоянии дел по пенсионным отчислениям по каждой области, как обстоят дела с вовлечением жителей в пенсионную систему, с какой периодичностью они делают взносы, какие прогнозы существуют по пенсионному обеспечению их в будущем. Эту информацию ЕНПФ готов донести до исполнительной власти. Председатель Правления АО «ЕНПФ» посетила уже 10 областей Казахстана. На днях завершилась рабочая поездка в две северные области республики, в ходе которой были проведены встречи с акимом Северо-Казахстанской Кумаром Аксакаловым и акимом Акмолинской области Маликом Мурзалиным.

Во встречах принимали участие депутаты местных маслихатов, представители районных акиматов, территориальных и областных исполнительных органов, подразделений НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», Национального Банка Республики Казахстан, АО «Казпочта», ГФСС, руководители финансовых организаций, а также крупных организаций и предприятий.

В ходе встреч обсуждалось состояние накопительной пенсионной системы Республики Казахстан и охват ею жителей северных областей. Средние накопления на пенсионном счете в Северо-Казахстанской области составляют 578 тыс. тенге, что ниже среднереспубликанского значения почти на 26% (по РК 776 тыс. тенге). На 1 сентября 2017 года 369,7 тыс. жителей Акмолинской области имеют обязательные пенсионные счета в ЕНПФ. Объем пенсионных накоплений жителей области по обязательным взносам составил 228,5 млрд. тенге, что составляет около 3% процентов от накоплений по обязательным взносам РК. Накопления жителей Акмолинской области в среднем составляют 618 тысяч тенге, что меньше среднего республиканского значения на 20,4 %.

По итогам встреч между акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» и акиматом Северо-Казахстанской области и акиматом Акмолинской области были подписаны Меморандумы о сотрудничестве, которые предусматривают совместные меры по повышению финансовой грамотности населения, популяризации пенсионных взносов как основы пенсионных накоплений и обеспечения жизни вкладчика после выхода на заслуженный отдых.

Председатель Правления подробно рассказала о показателях работы Фонда, государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений, способах получения информации о пенсионных накоплениях, основных изменениях, планируемых в пенсионной системе. С будущего года начнут вступать в силу изменения законодательства в части повышения пенсионного возраста женщин, начисления базовой пенсии, которая будет зависеть не только от трудового стажа, но и от стажа участия в пенсионной системе. Изменения коснутся и графика выплат пенсионных накоплений.

Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», а также Правилами, утвержденными постановлением Правительства, предусмотрено, что с 1 января 2018 года пенсионные выплаты из ЕНПФ будут осуществляться только ежемесячно.

Данная норма вводится в целях повышения эффективности пенсионной системы, в том числе увеличения размера совокупных пенсионных выплат за счет бюджетных средств и за счет накопительной пенсии. Все это нужно доводить до населения и разъяснять вводимые новшества на местах.

Поддержка и содействие акиматов в этом вопросе необходимы.