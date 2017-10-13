На центральном рынке Астаны незаконно функционировала намазхана
13 октября 2017, 10:29
Имамы проводили незаконную миссионерскую деятельность.
На центральном рынке Астаны незаконно функционировала намазхана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба суда Астаны.
"29 мая 2017 года в ДВД г. Астаны поступила оперативная информация о том, что на центральном рынке незаконно функционировала намазхана, и неизвестные лица, которые назвали себя имамами, проводили незаконную миссионерскую деятельность", - говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, молельная комната «Намазхана» функционировала без согласования с местными органами исполнительной власти.
Специализированный межрайонный административный суд города Астаны предприятие привлекли к административной ответственности по ст. 490 ч.1 п. 1 КоАП и подверг административному взысканию в виде штрафа в размере 200 МРП.
В связи с тем, что правонарушение совершено впервые, суд применил ст. 819 ч.2 КоАП и снизил размер взыскиваемого штрафа на 30 %.
Постановление вступило в законную силу.
Фото: Газета Диапазон
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