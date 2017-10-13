Концерт, посвященный 85-летию композитора Е. Рахмадиева, пройдет 25 октября в «Астана Опера»
13 октября 2017, 10:36
На вечере памяти в исполнении ведущих солистов оперы, артистов оркестра и камерного хора театра прозвучат ярчайшие сочинения из творческого наследия отечественного классика.
Концерт «Туған жер туралы жыр», посвященный 85-летию выдающегося казахского композитора Еркегали Рахмадиева, пройдет 25 октября в Камерном зале «Астана Опера». На вечере памяти в исполнении ведущих солистов оперы, артистов оркестра и камерного хора театра прозвучат ярчайшие сочинения из творческого наследия отечественного классика.
Еркегали Рахмадиев – Народный артист СССР, Герой Труда Казахстана, профессор, лауреат Государственной премии Казахской ССР, обладатель многочисленных орденов и медалей из разных государств, блестящий педагог, крупный общественный и государственный деятель. Известный композитор является автором большого числа значительных произведений во многих направлениях и формах. Он внес неоценимый вклад в развитие национального оперного искусства и стал создателем нового жанра симфонического кюя. Его популярные во всем мире сочинения в этом жанре «Дайрабай» и «Құдаша-думан», а также оперы «Қамар-сұлу», «Алпамыс», «Абылайхан» относят к вершинам казахской музыкальной культуры.
Прозвучат известные камерно-вокальные произведения «Таң самалы», «Бала ғашық», «Жетісудың қыздары-ай», дуэт из оперы «Қамар-сұлу», ария Гульбаршын из оперы «Алпамыс», хоровые композиции и многое другое.
В концерте примут участие блистательные ведущие солисты «Астана Опера», Заслуженные деятели Казахстана – яркое сопрано Жупар Габдуллина и известный тенор Медет Чотабаев, солисты театра – Заслуженный деятель Казахстана Бибигуль Жанузак, лауреаты международных конкурсов Айзада Капонова, Беимбет Танарыков. Свое творчество также представят талантливые молодые вокалисты, лауреаты международного конкурса им. Е. Рахмадиева Улпан Аубакирова и Алмат Избамбетов. Главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов. Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Раушан Бескембирова.
К творческим силам театра присоединятся и приглашенные солисты – Заслуженный артист Республики Казахстан профессор Шахимардан Абилов, Заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов, лауреат международных конкурсов Ермек Касым, лауреат международного конкурса им. Е. Рахмадиева Ербол Муханов.
Мы посвящаем концерт великому мастеру Еркегали Рахмадиеву. Его творческая энергия вдохновляет многие поколения казахстанских музыкантов, он щедро делился накопленными знаниями и опытом с коллегами и учениками. Еркегали Рахмадиевич лично работал над трактовкой произведений с молодыми исполнителями, в частности, со мной и моими коллегами Медетом Чотабаевым и Азаматом Желтыргузовым. Многие из тех, кто выступит сегодня, также принимали непосредственное участие в постановке оперы «Қамар-сұлу». Благодаря его деятельности, образцы отечественного музыкального искусства стали шедеврами мировой классики. Его музыка всегда будет звучать в наших сердцах, - отметила Жупар Габдуллина.
Начало концерта в 19.00.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4883125-ff91ab91809a50c3a0ace414ff166b81
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...