Концерт, посвященный 85-летию композитора Е. Рахмадиева, пройдет 25 октября в «Астана Опера»

Концерт «Туған жер туралы жыр», посвященный 85-летию выдающегося казахского композитора Еркегали Рахмадиева, пройдет 25 октября в Камерном зале «Астана Опера». На вечере памяти в исполнении ведущих солистов оперы, артистов оркестра и камерного хора театра прозвучат ярчайшие сочинения из творческого наследия отечественного классика.

Еркегали Рахмадиев – Народный артист СССР, Герой Труда Казахстана, профессор, лауреат Государственной премии Казахской ССР, обладатель многочисленных орденов и медалей из разных государств, блестящий педагог, крупный общественный и государственный деятель. Известный композитор является автором большого числа значительных произведений во многих направлениях и формах. Он внес неоценимый вклад в развитие национального оперного искусства и стал создателем нового жанра симфонического кюя. Его популярные во всем мире сочинения в этом жанре «Дайрабай» и «Құдаша-думан», а также оперы «Қамар-сұлу», «Алпамыс», «Абылайхан» относят к вершинам казахской музыкальной культуры.





Прозвучат известные камерно-вокальные произведения «Таң самалы», «Бала ғашық», «Жетісудың қыздары-ай», дуэт из оперы «Қамар-сұлу», ария Гульбаршын из оперы «Алпамыс», хоровые композиции и многое другое.