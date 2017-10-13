Парень с ружьем и без документов задержан в Алматы
13 октября 2017, 10:42
Он ездил с ружьем в автомобиле без водительских прав и других документов.
В Алматы задержан молодой мужчина с незарегистрированным ружьем в автомобиле, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.
При досмотре автомобиля Toyota Camry полицейские обнаружили ружье. У автовладельца не было документов ни на авто, ни на оружие и ни собственных, удостоверяющих личность.
Правонарушителя задержали, им оказался уроженец Кызылординской области 1994 года рождения. Молодой человек доставлен в РОВД, его автомобиль отогнан на штрафную стоянку.
Фото: © Sputnik
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