Парень с ружьем и без документов задержан в Алматы

Он ездил с ружьем в автомобиле без водительских прав и других документов.

В Алматы задержан молодой мужчина с незарегистрированным ружьем в автомобиле , сообщили , сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.









При досмотре автомобиля Toyota Camry полицейские обнаружили ружье. У автовладельца не было документов ни на авто, ни на оружие и ни собственных, удостоверяющих личность.









Правонарушителя задержали, им оказался уроженец Кызылординской области 1994 года рождения. Молодой человек доставлен в РОВД, его автомобиль отогнан на штрафную стоянку.





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