Итоги Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»
Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее - Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84, информирует акционеров Банка об итогах голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее - Собрание), состоявшегося 04 октября 2017 года с 11:00 часов до 12:00 часов времени Астаны по адресу: город Алматы, площадь Республики, 15.
На Собрании приняли участие акционеры, обладающие 4 010 501 простыми акциями Банка, что составляет 66,95% от общего количества голосующих акций Банка. (...)
Приняты следующие решения:
1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Bank RBK» с 05 октября 2017 года:
1) Люхудзяева Ф. - члена Совета директоров;
2) Мажинова И.Ш. - члена Совета директоров;
3) Радостовца Н.В. - члена Совета директоров, независимый директор;
4) Ертаевой Н.А. - члена Совета директоров, независимый директор;
5) Туғанбай Д.С. - члена Совета директоров.
2. Избрать Жайназарова Болатбека Казбековича - членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 05 октября 2017 года.
3. Определить срок полномочия члену Совета директоров АО «Bank RBK» Жайназарову Болатбеку Казбековичу - до переизбрания.
4. Избрать Жакубаеву Марпу Каримовну - членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 05 октября 2017 года.
5. Определить срок полномочия члену Совета директоров АО «Bank RBK» Жакубаевой Марпу Каримовне - до переизбрания.
6. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранным членам Совета директоров АО «Bank RBK» Жайназарову Болатбеку Казбековичу и Жакубаевой Марпу Каримовне - ноль тенге в месяц.
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