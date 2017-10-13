Итоги Внеочередного общего собрания акционеров АО «Bank RBK»

Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее - Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84, информирует акционеров Банка об итогах голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее - Собрание), состоявшегося 04 октября 2017 года с 11:00 часов до 12:00 часов времени Астаны по адресу: город Алматы, площадь Республики, 15.

На Собрании приняли участие акционеры, обладающие 4 010 501 простыми акциями Банка, что составляет 66,95% от общего количества голосующих акций Банка. (...)

Приняты следующие решения:

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Bank RBK» с 05 октября 2017 года:

1) Люхудзяева Ф. - члена Совета директоров;

2) Мажинова И.Ш. - члена Совета директоров;

3) Радостовца Н.В. - члена Совета директоров, независимый директор;

4) Ертаевой Н.А. - члена Совета директоров, независимый директор;

5) Туғанбай Д.С. - члена Совета директоров.

2. Избрать Жайназарова Болатбека Казбековича - членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 05 октября 2017 года.

3. Определить срок полномочия члену Совета директоров АО «Bank RBK» Жайназарову Болатбеку Казбековичу - до переизбрания.

4. Избрать Жакубаеву Марпу Каримовну - членом Совета директоров АО «Bank RBK» с 05 октября 2017 года.

5. Определить срок полномочия члену Совета директоров АО «Bank RBK» Жакубаевой Марпу Каримовне - до переизбрания.

6. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждения избранным членам Совета директоров АО «Bank RBK» Жайназарову Болатбеку Казбековичу и Жакубаевой Марпу Каримовне - ноль тенге в месяц.