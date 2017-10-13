Жительница Петропавловска поблагодарила полицейского за человечность

Женщина отметила, что в наше время мало бескорыстных людей.

«Спасибо, что в вашем коллективе есть такие ребята!» - жительница Петропавловска поблагодарила начальника ДВД СКО , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.





Как отмечают в ведомстве, благодарственные письма в адрес сотрудников полиции приходят нечасто, и потому особенно ценны.





Жительница Петропавловска Людмила Чернышова, пенсионерка, инвалид 2 группы, обратилась к начальнику ДВД СКО генерал-майору полиции Берику Билялову с просьбой поощрить капитана полиции Мурата Исмаилова за чуткость и бескорыстие.





Людмила Степановна вместе с мужем стояла на остановке. Супруги спешили на похороны родственника. Автобуса всё не было. Боясь опоздать, Людмила Степановна попыталась поймать такси. Вместо такси остановился обычный автомобиль, за рулём которого сидел улыбчивый молодой человек.





«Куда-то спешите?» Узнав, в чём дело, он довёз Чернышовых и, к удивлению последних, отказался взять деньги. «У меня работа такая – людям помогать!» - твёрдо возразил он. «Где же вы работаете?» - удивилась Людмила Степановна. Узнать в вежливом водителе полицейского было сложно: в то утро капитан Исмаилов был на субботнике и ехал на службу в штатском…





На этом знакомство капитана с Чернышовыми не закончилось. Вернувшись домой, Людмила Степановна обнаружила пропажу телефона. Аппарат был не из дешёвых, но даже не это послужило главной причиной расстройства. В телефоне содержалась личная информация, контакты, фото детей и внуков, разъехавшихся по всему свету. Неужели обронила на кладбище? Тогда уже не найти, кто угодно мог подобрать… И вдруг звонок. В трубке – уже знакомый голос: «Вы у меня в машине телефон оставили, назовите адрес, я сейчас завезу».



