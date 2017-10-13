В Палате предпринимателей Алматинской области назначен новый директор

Решением Правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», по согласованию с Региональным советом, директором Палаты предпринимателей Алматинской области назначен Абильшаиков Нариман Бактыбаевич, ранее занимавший должность директора департамента регионального развития НПП. На этом посту он сменил Лаззат Чинкисбаеву, возглавлявшую Региональную палату с октября 2013 года.

Нового руководителя коллективу РПП представила председатель Регионального совета Римма Салыкова, которая пожелала успехов в дальнейшей работе.

Cправочная информация:

33-летний Нариман Абильшаиков уроженец города Павлодар. Окончил Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова по специальности «инженер-строитель». Кандидат экономических наук, доцент.

Трудовую деятельность начал с 2002 года специалистом отдела воспитательной работы, далее работал начальником отдела, директором департамента воспитательной работы и социальных вопросов Павлодарского государственного университета. В разные годы занимал должности директора издательского центра ТОО «Полиграфия Плюс», советника акима Павлодарской области, руководителя управления туризма, начальника отдела сопровождения проектов Палаты предпринимателей г.Алматы, директора департамента регионального развития Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Избирался депутатом Павлодарского областного маслихата IV и V созывов.

Работал доцентом Almaty Management University, Евразийского Национального университета им.Л.Гумилева.