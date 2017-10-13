В ВКО мужчину оштрафовали за попытку научить имама читать намаз
13 октября 2017, 10:52
Он пришел в мечеть и в присутствии верующих начал высказывать претензии главному имаму: якобы внутренний порядок мечети неправильный, форма молитвы неверна.
Житель ВКО наказан за воспрепятствование законной религиозной деятельности, сообщает YK-news.kz.
48-летний мужчина пришел в мечеть в селе Шолпан и в присутствии верующих начал высказывать претензии главному имаму: якобы внутренний порядок мечети неправильный, форма молитвы неверна.
Попытки утихомирить мужчину не увенчались успехом.
По данному факту Урджарский районный суд возбудил административное производство по части 2 статьи 490 КоАП РК «Воспрепятствование законной религиозной деятельности...».
Во время судебного разбирательства мужчина отказался признать свою вину. Главный имам мечети села Шолпан пояснил, что в своей работе руководствовался «Внутренними правилами мечети», одобренными Советом Духовного управления мусульман Казахстана. А также доказал, что обвиняемый читал намаз по-своему, не соблюдая этих правил.
По решению суда мужчина был признан виновным и оштрафован на 50 МРП, что составляет 113 450 тенге.
Кадр: YouTube
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