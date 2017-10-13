Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В ВКО мужчину оштрафовали за попытку научить имама читать намаз

13 октября 2017, 10:52

Он пришел в мечеть и в присутствии верующих начал высказывать претензии главному имаму: якобы внутренний порядок мечети неправильный, форма молитвы неверна.

Житель ВКО наказан за воспрепятствование законной религиозной деятельности, сообщает YK-news.kz.

48-летний мужчина пришел в мечеть в селе Шолпан и в присутствии верующих начал высказывать претензии главному имаму: якобы внутренний порядок мечети неправильный, форма молитвы неверна.

Попытки утихомирить мужчину не увенчались успехом.

По данному факту Урджарский районный суд возбудил административное производство по части 2 статьи 490 КоАП РК «Воспрепятствование законной религиозной деятельности...».

Во время судебного разбирательства мужчина отказался признать свою вину. Главный имам мечети села Шолпан пояснил, что в своей работе руководствовался «Внутренними правилами мечети», одобренными Советом Духовного управления мусульман Казахстана. А также доказал, что обвиняемый читал намаз по-своему, не соблюдая этих правил.

По решению суда мужчина был признан виновным и оштрафован на 50 МРП, что составляет 113 450 тенге.

Кадр: YouTube

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...