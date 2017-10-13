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Национальным Банком РК были согласованы руководящие работники банков второго уровня

 

Национальным Банком Республики Казахстан были согласованы следующие руководящие работники банков второго уровня:

1. Калиев А.М. - член Совета директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (протокол № 94/БВУ/П от 18.09.2017г.);

2. Зданович Л.П. - член Правления - Заместитель Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» (протокол № 95/БВУ/П от 28.09.2017г.);

3. Ульф Вокурка - Председателя Правления - член Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» (протокол № 97/БВУ/П от 29.09.2017г.);

4. Кишкимбаева С.Б. - член Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» (протокол № 98/БВУ/П от 04.10.2017г.);

5. Боранбаев Ж.Ж. - Главный бухгалтер АО «Евразийская Финансовая Компания» (протокол № 99/БВУ/Т от 09.10.2017г.);

6. Карпыкова А.С. - член Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» (протокол № 100/БВУ/П от 11.10.2017г.);

7. Дунаев А.Г. - Председатель Совета директоров - независимый директор АО «Казкоммерцбанк» (протокол № 101/БВУ/П от 11.10.2017г.).

 

13 октября 2017, 10:51
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

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