Национальным Банком РК были согласованы руководящие работники банков второго уровня
Национальным Банком Республики Казахстан были согласованы следующие руководящие работники банков второго уровня:
1. Калиев А.М. - член Совета директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (протокол № 94/БВУ/П от 18.09.2017г.);
2. Зданович Л.П. - член Правления - Заместитель Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» (протокол № 95/БВУ/П от 28.09.2017г.);
3. Ульф Вокурка - Председателя Правления - член Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» (протокол № 97/БВУ/П от 29.09.2017г.);
4. Кишкимбаева С.Б. - член Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» (протокол № 98/БВУ/П от 04.10.2017г.);
5. Боранбаев Ж.Ж. - Главный бухгалтер АО «Евразийская Финансовая Компания» (протокол № 99/БВУ/Т от 09.10.2017г.);
6. Карпыкова А.С. - член Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» (протокол № 100/БВУ/П от 11.10.2017г.);
7. Дунаев А.Г. - Председатель Совета директоров - независимый директор АО «Казкоммерцбанк» (протокол № 101/БВУ/П от 11.10.2017г.).
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