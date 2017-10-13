Активные кредитные карты за август 2017 года

Казахстанцы теряют интерес к кредитным картам. Всего 41% выпущенных кредиток активно используются. Уникальный продукт по покупкам в рассрочку предлагают 3 БВУ.

Количество карточек в обращении к концу августа 2017 года в Казахстане, после прошлогоднего снижения на 7,6% (1,3 млн ед.), за год выросло на 14,6% (2,2 млн ед.), до 17,5 млн ед.

Из них 49,7% - использованных карточек на конец августа 2017 года, годом ранее доля составляла 51,4%. Количество активных карт за год увеличилось на 10,8% (847,4 тыс.), до 8,7 млн единиц, в прошлом году рост составил 12,5% или 869,5 тыс. единиц.

Львиную долю в активных картах занимают дебетовые, доля которых за год выросла с 81,7% до 84,8% и составляет 7,4 млн единиц, рост за год на 15,1% (967,0 тыс.). При этом удельный вес активных дебетовых карт от дебетовых карточек в обращении за год уменьшился с 52,5% до 50,9%.

Популярность кредитных карт за год, напротив, сократилась - их доля в общем количестве использованных карт упала с 13,3% до 11,1%. Количество таких карт за год уменьшилось на 7,3% (75,7 тыс.), до 964,9 тыс. единиц. Уровень использования кредитками снижается довольно резко - в настоящий момент всего 40,6% всех находящихся в обращении кредитных карт являются активно используемыми. Год назад эта доля оценивалась в 44,1%.

Иные карты занимают на конец августа 2017 года 4,1% от всех активных карт, годом ранее - 5,1%. За год количество уменьшилось на 11,1% (44,0 тыс.), до 352,2 тыс. единиц. Доля активных карт от количества иных карточек в обращении за год уменьшилась с 57,7% до 56,2%.

В Казахстане 14 (71 предложение) из 33 БВУ предлагают возможность стать владельцем кредитной карты. Для возвращения спроса на активное пользование кредитными картами все больше банков запускают бонусные программы и активно сотрудничают с партнерами. Также на рынке РК появились уникальные продукты по картам от трех БВУ, с помощью которых можно совершить покупку в сети партнеров банков в рассрочку без переплаты.

Kaspi предлагают клубную карту Kaspi Red с рассрочкой на 3 месяца, оплатить покупку можно только в сети партнеров банка, также нет возможности обналичить деньги.

В Евразийском помимо покупки с помощью Карты, рассрочки на 3 месяца в сети партнеров без переплаты, также есть возможность совершать любые безналичные покупки вне сети партнеров с комиссией 2% от покупки, обналичить или перевести деньги - комиссия 4% от суммы транзакции.

Хоум Кредит предлагает приобрести Кредитную карту с условной рассрочкой сроком на 5, 8 и 12 месяцев только на первую покупку и только в сети партнеров банка без переплаты.