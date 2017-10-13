Казахстану в этом году надо выплатить $15,9 млрд по внешним обязательствам
13 октября 2017, 11:01
На конец сентября 2017 года объем внешнего долга РК составляет $167,9 млрд, или 112,4% к ВВП страны.
Внешний долг Казахстана в этом году растет медленнее, чем увеличивается размер национальной экономики - за 2 квартал текущего года объем внешних обязательств государства и предприятий увеличился на 1,5%, или на $2,4 миллиарда, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование Finprom.kz.
«По состоянию на конец сентября 2017 года объем внешнего долга РК составляет $167,9 миллиарда (включая межфирменную задолженность), или 112,4% к ВВП страны. На конец 1 квартала отношение внешнего долга к ВВП оценивалось в 114,9%», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что квартальный рост суммы внешних обязательств республики в этом году менее интенсивный, чем в прошлом году - за 2 квартал 2016 года сумма выросла сразу на $6,4 миллиарда, или на 4,2%.
В результате операций сумма внешнего долга во 2 квартале текущего года выросла на $2,3 миллиарда. При этом курсовая переоценка и ценовые колебания стоимости финансовых инструментов за квартал добавили $241,1 миллиона, в то время как из-за прочих изменений сумма долга уменьшилась на $123,3 миллиона.
В предыдущем квартале основным источником роста внешнего долга стали курсовая и ценовая переоценка (+$660 миллионов) и прочие изменения (+$621,7 миллиона). По сведениям Нацбанка, рост прочих изменений в 1 квартале 2017 года был связан с увеличением охвата респондентов и неучтенными операциями прошлых периодов.
Увеличивается главным образом негарантированный государством внешний долг, занимающий 91,7% общего объема - плюс $2,6 миллиарда за квартал. Государственный и гарантированный государством внешний долг, напротив, уменьшился на $156,3 миллиона.
Значительная часть внешнего долга РК обслуживается по плавающим ставкам вознаграждения, или 64% объема, и данный факт накладывает определенные риски - из-за ухудшения рыночных условий стоимость такого заимствования может вырасти и на фоне усиления внутренних проблем, обслуживать такой долг будет довольно затруднительно.
До конца текущего года (без учета долга до востребования) правительству, центральному банку, казахстанским банкам и компаниям надо выплатить еще $15,9 миллиарда, в т.ч. $13,1 миллиарда по основному долгу и $2,8 миллиарда по процентам. В 2018 году ожидается выплата еще $19,3 миллиарда. Основной объем выплат запланирован после 2 квартала 2019 года, т.е. при текущих экономических условиях риск ликвидности минимален.
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