Казахстану в этом году надо выплатить $15,9 млрд по внешним обязательствам

На конец сентября 2017 года объем внешнего долга РК составляет $167,9 млрд, или 112,4% к ВВП страны.

Внешний долг Казахстана в этом году растет медленнее, чем увеличивается размер национальной экономики - за 2 квартал текущего года объем внешних обязательств государства и предприятий увеличился на 1,5%, или на $2,4 миллиарда, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование Finprom.kz.





«По состоянию на конец сентября 2017 года объем внешнего долга РК составляет $167,9 миллиарда (включая межфирменную задолженность), или 112,4% к ВВП страны. На конец 1 квартала отношение внешнего долга к ВВП оценивалось в 114,9%», - говорится в сообщении.





При этом отмечается, что квартальный рост суммы внешних обязательств республики в этом году менее интенсивный, чем в прошлом году - за 2 квартал 2016 года сумма выросла сразу на $6,4 миллиарда, или на 4,2%.





В результате операций сумма внешнего долга во 2 квартале текущего года выросла на $2,3 миллиарда. При этом курсовая переоценка и ценовые колебания стоимости финансовых инструментов за квартал добавили $241,1 миллиона, в то время как из-за прочих изменений сумма долга уменьшилась на $123,3 миллиона.





В предыдущем квартале основным источником роста внешнего долга стали курсовая и ценовая переоценка (+$660 миллионов) и прочие изменения (+$621,7 миллиона). По сведениям Нацбанка, рост прочих изменений в 1 квартале 2017 года был связан с увеличением охвата респондентов и неучтенными операциями прошлых периодов.





Увеличивается главным образом негарантированный государством внешний долг, занимающий 91,7% общего объема - плюс $2,6 миллиарда за квартал. Государственный и гарантированный государством внешний долг, напротив, уменьшился на $156,3 миллиона.







