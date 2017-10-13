Упавшая с третьего этажа в ТРЦ девочка находится в тяжелом состоянии в Алматы
13 октября 2017, 11:10
Девочка находится в реанимации.
Годовалая девочка, упавшая с третьего этажа в торгово-развлекательном центре MART, находится в отделении реанимации детской городской клинической больницы №1 в Алматы, сообщает Today.kz.
"Ребенок крайне тяжелый. Состояние - угрожаемое для жизни, травмы очень тяжелые. Девочка находится в реанимации", - сообщили в больнице.
В ДВД Алматы происшествие квалифицировали как несчастный случай. Будет назначена экспертиза.
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