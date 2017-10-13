Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 334,21 (-0,04), EURKZT_TOD = 396,30, CNYKZT_TOD - 50,8400/50,9000

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 334,21 тенге за доллар (-0,04 тенге), объем торгов - 37 500 тыс. USD (-60 050 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге составил 396,30 тенге за евро, объем торгов - 100 тыс. евро.

По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 50,8400 тенге за юань, предложение - 50,9000 тенге за юань.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.