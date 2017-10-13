Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В США два сотрудника тюрьмы погибли при попытке побега заключенных

13 октября 2017, 10:24

Как сообщается, еще три сотрудника находятся в критическом состоянии. Семи пострадавшим уже оказана необходимая медицинская помощь, они выписаны из больницы.

Два сотрудника тюрьмы в американском городе Элизабет-сити погибли в результате неудачной попытки побега ее заключенных, сообщает Управление общественной безопасности Северной Каролины, передает РИА Новости.

"Два сотрудника тюрьмы погибли, еще несколько получили ранения в результате инцидента в исправительном учреждении Pasquotank в Элизабет-сити", — говорится в заявлении управления.

Отмечается, что около 15.00 (22.00 мск) заключенные устроили пожар в швейном отделе тюрьмы, где работали порядка 30 человек. После того, как инцидент был исчерпан, некоторые из них пытались совершить побег, однако их попытка не увенчалась успехом. Погибли 35-летний офицер Джастин Смит и 50-летняя менеджер Вероника Дарден.

Ситуация была взята под контроль. Сотрудники исправительного учреждения проверяют количество заключенных. На данный момент в Pasquotank отбывают наказание 725 мужчин.

Фото © AP Photo / Chuck Novara

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...