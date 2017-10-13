В США два сотрудника тюрьмы погибли при попытке побега заключенных

Два сотрудника тюрьмы в американском городе Элизабет-сити погибли в результате неудачной попытки побега ее заключенных, сообщает Управление общественной безопасности Северной Каролины,

Отмечается, что около 15.00 (22.00 мск) заключенные устроили пожар в швейном отделе тюрьмы, где работали порядка 30 человек. После того, как инцидент был исчерпан, некоторые из них пытались совершить побег, однако их попытка не увенчалась успехом. Погибли 35-летний офицер Джастин Смит и 50-летняя менеджер Вероника Дарден.





Ситуация была взята под контроль. Сотрудники исправительного учреждения проверяют количество заключенных. На данный момент в Pasquotank отбывают наказание 725 мужчин.



