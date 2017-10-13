Земле осталось немного до суперпотепления

Исследователи из США обнаружили, что мощнейшие потепления 52–56 миллионов лет назад произошли при концентрации углекислого газа в атмосфере всего 1000 частей на миллион, а не при 2000, как считалось ранее. Это значит, что планета куда чувствительнее к подъёму концентрации СО2, чем предполагалось. Соответствующая статья опубликована в Earth and Planetary Science Letters,

Чтобы узнать уровень углекислого газа в прошлом, обычно обращаются к образцам антарктического льда, в котором пойманы пузырьки древней атмосферы. Однако до 30 миллионов лет назад климат был много теплее, и никакого постоянного льда в Антарктиде не было, поэтому измерить концентрацию СО2 в более ранее время сложно.





Чтобы всё же сделать это, авторы работы сравнили соотношение изотопов углерода-12 и углерода-13 в отложениях с морского дна. У них получилось, что примерно половина углекислого газа в атмосфере 52–56 миллионов лет назад происходит из тающей мерзлоты. Он высвободился оттуда под влиянием первичного скачка уровня углекислого газа в атмосфере до 1000 частей на миллион. Скачок вызвал потепление и подтаивание многолетней мерзлоты. Это значит, что для запуска потепления на всей планете на 3–8 градусов среднегодовой температуры нужно не 2000 частей углекислого газа на миллион, как считалось ранее, а всего 1000.





Сейчас в атмосфере Земли СО2 уже 416 частей на миллион, и каждый год это число растет на ещё две части на миллион. Иными словами, планета находится намного ближе к масштабному потеплению, чем предполагалось до того. 52–56 миллионов лет назад масштаб потепления был таков, что на побережье Северного Ледовитого океана среднегодовая температура была как сейчас в Ялте.





В работе есть отдельные узкие места. 52–56 миллионов лет назад на Земле не было покрытых льдами океанов и тундры — климат был слишком тёплым даже в промежутках между особо тёплыми периодами. Поэтому непонятно, где в таких условиях могла бы существовать вечная мерзлота, таяние которой высвободило бы углекислый газ. Не исключено, что изотопные аномалии в древнем углекислом газе объясняются ещё каким-то причинами.