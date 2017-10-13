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Утверждены правила содержания жилищного фонда г.Алматы
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Аннотация к документу: Решение ХХI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 15 сентября 2017 года № 151 «Об утверждении правил содержания жилищного фонда»
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Содержание жилищного фонда (общего имущества объекта кондоминиума) осуществляется путем управления жилищным фондом и объектом кондоминиума собственником непосредственно либо через образуемые (назначаемые, избираемые) им органы.
Орган управления объектом кондоминиума - физическое или юридическое лицо, осуществляющее функции по управлению объектом кондоминиума.
Уполномоченный орган - центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере жилищных отношений.
Жилищная инспекция - местный исполнительный орган осуществляющий государственный контроль в сфере управления жилищным фондом посредством проведения проверки.
Ответственность за соблюдение настоящих Правил несут юридические или физические лица, занимающиеся управлением и содержанием зданий, придомовой территории в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют уполномоченные органы в пределах своей компетенции.
В жилых домах, принадлежащих двум и более собственникам помещений (квартир), образуется кондоминиум.
Кондоминиум образуется с момента предоставления права собственности на два и более жилых и нежилых помещений физическим и юридическим
лицам, государству и общее имущество, принадлежащего им на праве общей долевой собственности.
Объект кондоминиума должен быть зарегистрирован как единый комплекс в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации прав на недвижимое имущество в течение 15 рабочих дней со дня образования органа управления объектом кондоминиума.
Регистрация объекта кондоминиума осуществляется по заявлению участника кондоминиума либо органа управления, с приложением документов, определяющих состав общего имущества и размер доли правообладателей каждого помещения в общей собственности (расчет долей собственников помещений (квартир).
Право собственности на кондоминиум возникает после его государственной регистрации.
На кондоминиумы, не зарегистрированные в органах юстиции распространяются требования настоящих Правил. Отсутствие регистрации объекта кондоминиума является не исполнением требований настоящих Правил.
Обязательного рассмотрения и одобрения на собрании собственников помещений (квартир) требуют следующие вопросы:
1) связанные с выбором или изменением формы управления объектом кондоминиума;
2) утверждения размеров взносов на управление и содержание общего имущества объекта кондоминиума;
3) утверждение годового бюджета и годовой сметы доходов и расходов, а также внесение в них изменений и дополнений;
4) принятия решения о заключении, об изменении или о расторжении договора управления объектом кондоминиума;
5) внесения изменений в правовой кадастр в органах юстиции;
6) связанные с принятием решения о проведении текущего и капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума;
7) расходования денег, накопленных на сберегательном счете;
8) выбора и (или) отказа от услуг субъекта сервисной деятельности;
9) утверждения сметы расходов на проведение капитального ремонта, модернизации, ремонта общего имущества объекта кондоминиума;
10) избрания ревизионной комиссии собственников помещений (квартир);
11) повышение суммы ежемесячных взносов на накопления средств на сберегательном счете более 0,02-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в расчете на один квадратный метр полезной площади жилого (нежилого);
12) связанные с использованием, равно как и предоставлением в пользование мест общего пользования (мест ограниченного пользования) объекта кондоминиума, с оформлением соответствующего договора аренды (безвозмездного пользования) органом управления;
Собственники и несобственники помещений (квартир):
1) на общем собрании решают вопрос о выборе органа управления объектом кондоминиума;
2) на общем собрании рассматривают вопрос о заключении договора управления объектом кондоминиума, заключаемым в обязательном порядке в соответствии с типовым договором управления объектом кондоминиума, утвержденного уполномоченным органом, с органом управления;
3) в случае принятия положительного решения, заключают договор с органом управления;
4) ежемесячно вносят взносы (платежи) на текущий счет в банке второго уровня, на содержание и текущий ремонт общего имущества данного объекта кондоминиума, в размере, определяемом на общем собрании собственников помещений (квартир);
5) на общем собрании рассматривают и утверждают размер суммы на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, в случае если размер предлагаемой суммы, составляет более 0,02-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в расчете на один квадратный метр полезной площади жилого (нежилого) помещения.
При этом, если размер предлагаемой суммы на капитальный ремонт равен 0,02- кратному месячному расчетному показателю, рассмотрение данного вопроса на общем собрании не требуется.
6) ежемесячно вносят на сберегательный счет сумму на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, в размере не менее 0,02- кратного месячного расчетного показателя или в размере, определяемом на общем собрании собственников помещений (квартир);
7) содействуют сохранности и безопасной эксплуатации общего имущества и помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности.
Наниматели (арендатор) помещения, а также другие лица, не являющиеся его собственниками (иными правообладателями) или их представителями:
1) содействуют сохранности и безопасной эксплуатации общего имущества и помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности;
2) ежемесячно по согласованию с собственниками помещений (квартир) вносят взносы (платежи) на текущий счет в банке второго уровня, на содержание и текущий ремонт общего имущества данного объекта кондоминиума;
3) ежемесячно по согласованию с собственниками помещений (квартир) вносят на сберегательный счет сумму на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, в размере, определяемом на общем собрании собственников помещений (квартир);
4) соблюдают правила, общие для всех жильцов и нанимателей (арендаторов) помещений объекта кондоминиума.
Наниматель (арендатор) помещения, а также другие лица, не являющиеся его собственниками (иными правообладателями) или их представителями не имеют права голоса, при рассмотрении вопросов, связанных с управлением объектом кондоминиума.
На общем собрании собственников помещений (квартир) органов управления рассматривается и утверждаются:
1) ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества;
2) увеличение ежемесячных взносов, в случаях повышения тарифов субъектов естественных монополий, уровня минимальной заработной платы, цен на строительные материалы, цен на товары и услуги, связанные с содержанием общего имущества;
3) увеличение взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт, модернизацию, ремонт общего имущества (сберегательный счет);
4) размер платы за сданное в аренду (найм) общего имущества;
5) иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие).
6) административным расходы, к которым относятся:
расходы на оплату труда сотрудников органа управления объекта кондоминиума;
начисления на заработную плату сотрудников органа управления (социальный налог и социальные отчисления);
расходы на канцелярские товары, оргтехнику и ее обслуживание.
7) производственные расходы:
услуги по дезинфекции, дератизации, дезинсекции подвальных помещений и других мест общего пользования;
услуги на противопожарные мероприятия, включая содержание противопожарного оборудования, приобретение и зарядку огнетушителей, осуществление специальных надписей, указателей, оформление планов и схем эвакуации и тому подобное;
услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов);
санитарная очистка мусоропровода, придомовых территорий, вывоз мусора (в неканализированных домах - очистка выгребных ям, уборка и побелка дворовых уборных), снега и листьев;
услуги по обслуживанию систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения в местах общего пользования, вентиляции и подготовке к отопительному сезону;
услуги по устранению аварийных ситуаций;
текущий ремонт и покраска малых архитектурных форм и оград;
обслуживание интернет-ресурса.
Вышеуказанные производственные расходы должны быть переданы субъектам сервисной деятельности.
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