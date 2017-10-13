Содержание жилищного фонда (общего имущества объекта кондоминиума) осуществляется путем управления жилищным фондом и объектом кондоминиума собственником непосредственно либо через образуемые (назначаемые, избираемые) им органы. Орган управления объектом кондоминиума - физическое или юридическое лицо, осуществляющее функции по управлению объектом кондоминиума. Уполномоченный орган - центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере жилищных отношений. Жилищная инспекция - местный исполнительный орган осуществляющий государственный контроль в сфере управления жилищным фондом посредством проведения проверки. Ответственность за соблюдение настоящих Правил несут юридические или физические лица, занимающиеся управлением и содержанием зданий, придомовой территории в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют уполномоченные органы в пределах своей компетенции. В жилых домах, принадлежащих двум и более собственникам помещений (квартир), образуется кондоминиум. Кондоминиум образуется с момента предоставления права собственности на два и более жилых и нежилых помещений физическим и юридическим лицам, государству и общее имущество, принадлежащего им на праве общей долевой собственности. Объект кондоминиума должен быть зарегистрирован как единый комплекс в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации прав на недвижимое имущество в течение 15 рабочих дней со дня образования органа управления объектом кондоминиума. Регистрация объекта кондоминиума осуществляется по заявлению участника кондоминиума либо органа управления, с приложением документов, определяющих состав общего имущества и размер доли правообладателей каждого помещения в общей собственности (расчет долей собственников помещений (квартир). Право собственности на кондоминиум возникает после его государственной регистрации. На кондоминиумы, не зарегистрированные в органах юстиции распространяются требования настоящих Правил. Отсутствие регистрации объекта кондоминиума является не исполнением требований настоящих Правил. Обязательного рассмотрения и одобрения на собрании собственников помещений (квартир) требуют следующие вопросы: 1) связанные с выбором или изменением формы управления объектом кондоминиума; 2) утверждения размеров взносов на управление и содержание общего имущества объекта кондоминиума; 3) утверждение годового бюджета и годовой сметы доходов и расходов, а также внесение в них изменений и дополнений; 4) принятия решения о заключении, об изменении или о расторжении договора управления объектом кондоминиума; 5) внесения изменений в правовой кадастр в органах юстиции; 6) связанные с принятием решения о проведении текущего и капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума; 7) расходования денег, накопленных на сберегательном счете; 8) выбора и (или) отказа от услуг субъекта сервисной деятельности; 9) утверждения сметы расходов на проведение капитального ремонта, модернизации, ремонта общего имущества объекта кондоминиума; 10) избрания ревизионной комиссии собственников помещений (квартир); 11) повышение суммы ежемесячных взносов на накопления средств на сберегательном счете более 0,02-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в расчете на один квадратный метр полезной площади жилого (нежилого); 12) связанные с использованием, равно как и предоставлением в пользование мест общего пользования (мест ограниченного пользования) объекта кондоминиума, с оформлением соответствующего договора аренды (безвозмездного пользования) органом управления; Собственники и несобственники помещений (квартир): 1) на общем собрании решают вопрос о выборе органа управления объектом кондоминиума; 2) на общем собрании рассматривают вопрос о заключении договора управления объектом кондоминиума, заключаемым в обязательном порядке в соответствии с типовым договором управления объектом кондоминиума, утвержденного уполномоченным органом, с органом управления; 3) в случае принятия положительного решения, заключают договор с органом управления; 4) ежемесячно вносят взносы (платежи) на текущий счет в банке второго уровня, на содержание и текущий ремонт общего имущества данного объекта кондоминиума, в размере, определяемом на общем собрании собственников помещений (квартир); 5) на общем собрании рассматривают и утверждают размер суммы на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, в случае если размер предлагаемой суммы, составляет более 0,02-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в расчете на один квадратный метр полезной площади жилого (нежилого) помещения. При этом, если размер предлагаемой суммы на капитальный ремонт равен 0,02- кратному месячному расчетному показателю, рассмотрение данного вопроса на общем собрании не требуется. 6) ежемесячно вносят на сберегательный счет сумму на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, в размере не менее 0,02- кратного месячного расчетного показателя или в размере, определяемом на общем собрании собственников помещений (квартир); 7) содействуют сохранности и безопасной эксплуатации общего имущества и помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности. Наниматели (арендатор) помещения, а также другие лица, не являющиеся его собственниками (иными правообладателями) или их представителями: 1) содействуют сохранности и безопасной эксплуатации общего имущества и помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности; 2) ежемесячно по согласованию с собственниками помещений (квартир) вносят взносы (платежи) на текущий счет в банке второго уровня, на содержание и текущий ремонт общего имущества данного объекта кондоминиума; 3) ежемесячно по согласованию с собственниками помещений (квартир) вносят на сберегательный счет сумму на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, в размере, определяемом на общем собрании собственников помещений (квартир); 4) соблюдают правила, общие для всех жильцов и нанимателей (арендаторов) помещений объекта кондоминиума. Наниматель (арендатор) помещения, а также другие лица, не являющиеся его собственниками (иными правообладателями) или их представителями не имеют права голоса, при рассмотрении вопросов, связанных с управлением объектом кондоминиума. На общем собрании собственников помещений (квартир) органов управления рассматривается и утверждаются: 1) ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества; 2) увеличение ежемесячных взносов, в случаях повышения тарифов субъектов естественных монополий, уровня минимальной заработной платы, цен на строительные материалы, цен на товары и услуги, связанные с содержанием общего имущества; 3) увеличение взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт, модернизацию, ремонт общего имущества (сберегательный счет); 4) размер платы за сданное в аренду (найм) общего имущества; 5) иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие). 6) административным расходы, к которым относятся: расходы на оплату труда сотрудников органа управления объекта кондоминиума; начисления на заработную плату сотрудников органа управления (социальный налог и социальные отчисления); расходы на канцелярские товары, оргтехнику и ее обслуживание. 7) производственные расходы: услуги по дезинфекции, дератизации, дезинсекции подвальных помещений и других мест общего пользования; услуги на противопожарные мероприятия, включая содержание противопожарного оборудования, приобретение и зарядку огнетушителей, осуществление специальных надписей, указателей, оформление планов и схем эвакуации и тому подобное; услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов); санитарная очистка мусоропровода, придомовых территорий, вывоз мусора (в неканализированных домах - очистка выгребных ям, уборка и побелка дворовых уборных), снега и листьев; услуги по обслуживанию систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения в местах общего пользования, вентиляции и подготовке к отопительному сезону; услуги по устранению аварийных ситуаций; текущий ремонт и покраска малых архитектурных форм и оград; обслуживание интернет-ресурса. Вышеуказанные производственные расходы должны быть переданы субъектам сервисной деятельности.