Проведена разъяснительная работа с участником Специальной экономической зоны «Астана новый город» ИП «Бегайдаров А.Д.»

12 октября 2017 года Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астана совместно с представителями РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии», ТОО «Национальный центр аккредитации» проведена разъяснительная работа для участника Специальной экономической зоны «Астана новый город» ИП «Бегайдаров А.Д.», с целью разъяснения законодательства Республики Казахстан в сфере технического регулирования, обеспечения единства измерений и аккредитации в области оценки соответствия, а также обсуждения проблемных вопросов и оказания содействия в их решении.

ИП «Бегайдаров А.Д.» - это коммерческо-производственное индивидуальное предприятие. Предприятие планирует выпускать на рынок Казахстана пластиковые изделия, таких как, одноразовая посуда, лотки для продуктов, пищевых контейнеров и т.д. Суть данного проекта - производство пластиковых изделий бытового назначения. Все материалы в первый год будет закупаться у поставщика, во второй год планируется ввести свою линию переработки.

Сырье пластиковой продукции завозится из Китая, России. Готовая продукция предназначена для контакта с пищевыми продуктами, для длительного и безопасного хранения продуктов питания.

Проводимая встреча была направлена на оказание всемерной поддержки ИП «Бегайдаров А.Д.» в решении проблем в области технического регулирования, метрологии и аккредитации в области оценки соответствия, и улучшения индекса конкурентоспособности.

В ходе переговоров обсуждались проблемные вопросы о необходимости разработки стандарта организации, применяемых при производстве пластиковых изделий, о необходимых технических регламентах Таможенного союза, о наличии нормативных документов на проведение испытаний, порядок проведения сертификации или же декларации соответствия.

По итогам данной встречи, представителями Департамента и подведомственных организации Комитета технического регулирования и метрологии были разъяснены требования законодательства РК, в части метрологического обеспечения производства, порядка разработки стандарта организации, даны рекомендации по каталогизации продукции, по поверке средств измерения, по процедурам подтверждения соответствия продукции, по маркировке готовой продукции, также по использованию базы данных субъектов аккредитации Республики Казахстан и ЕАЭС.