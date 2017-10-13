Правила содержания инженерных коммуникаций в городе Алматы (далее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Общей частью) от 27 декабря 1994 года, Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенной частью) от 1 июля 1999 года, Водным кодексом Республики Казахстан от 9 июля 2003 года, Экологическим кодексом Республики Казахстан от 9 января 2007 года, законами Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях», от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике», от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении», постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2014 года № 906 «Об утверждении требований по безопасности объектов систем газоснабжения», приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 3 ноября 2014 года № 96 «Об утверждении Правил розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом», приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 12 ноября 2014 года № 117 «Об утверждении типовых договоров розничной реализации товарного и сжиженного нефтяного газа, а также технического обслуживания газопотребляющих систем и газового оборудования коммунально-бытовых и бытовых потребителей», приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211 «Об утверждении Правил пользования тепловой энергией», приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143 «Об утверждении Правил пользования электрической энергией», приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 163 «Об утверждении Правил пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов», приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 231 «Об утверждении Правил охраны электрических и тепловых сетей, производства работ в охранных зонах электрических и тепловых сетей», приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2015 года № 546 «Об утверждении Правил приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов». Настоящие Правила определяют порядок пользования системами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения города Алматы. При пользовании системами водоснабжения и водоотведения не допускается: складывать над сетями водоснабжения и водоотведения и сооружениями на них различные материалы и предметы, накапливать мусор; сооружать над сетями водоснабжения и водоотведения и сооружениями на них постоянные и временные постройки; без согласования с услугодателем выполнять работы на сетях водоснабжения и водоотведения; открывать краны на внутренней водопроводной системе для постоянного протекания воды на излив; использовать питьевую воду для охлаждения оборудования по прямоточной схеме; поить домашних животных, стирать, мыть автомашины и предметы быта у водоразборных колонок, подключать к ним трубы и шланги, а также производить другие действия, противоречащие требованиям Санитарных правил; подключать временные водопроводные линии к стоякам водоразборов и гидрантов; сбрасывать снег и сколы льда в сети водоотведения. Услугодатель частично или полностью прекращает предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению, с уведомлением потребителя не менее чем за три календарных дня, в случаях: 1) проведения услугодателем планово-предупредительного ремонта, работ по обслуживанию систем водоснабжения и водоотведения, дезинфекции сетей водоснабжения, к которым присоединен потребитель, а также для производства работ по присоединению новых систем водоснабжения и водоотведения; 2) неоплаты потребителем, в установленные сроки, в полном объеме услуг по договору на услуги по водоснабжению и водоотведению, утвержденным в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях»; 3) неудовлетворительного технического состояния систем водоснабжения и водоотведения потребителя и невыполнения письменных требований услугодателя по устранению выявленных неисправностей и нарушений. Частичное или полное прекращение предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, не отражается на качестве предоставления услуг другим потребителям. Возобновление (восстановление объемов) предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению, прекращенных по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, производится в день устранения нарушений или работ, приведших к частичному или полному прекращению предоставления услуг. Услугодатель, частично или полностью прекращает или ограничивает предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению, без предупреждения потребителя, но с немедленным его уведомлением, в случаях: 1) аварийного прекращения энергоснабжения объектов водоснабжения и водоотведения; 2) аварий на системах водоснабжения и водоотведения. При полном прекращении предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, услугодатель принимает меры по организации временного водоснабжения населения (подвоз воды) для удовлетворения их коммунально-бытовых нужд, до момента возобновления предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению в постоянном режиме. Сохранность и исправное состояние газового оборудования обеспечивают организации, на балансе которых оно находится, в домах и квартирах на праве собственности - их владельцы. Безопасное пользование бытовыми газоиспользующими установками в домах, квартирах и содержание их в надлежащем состоянии обеспечивают собственники жилых и нежилых помещений либо лица, занимающие жилище на основании письменного договора найма. Сохранность и исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов в многоэтажных жилых домах обеспечивают жилищно-эксплуатационные организации, органы управления кондоминиумом, в домах и квартирах на праве собственности - их владельцы. Не допускается нарушение потребителями целостности пломбы газораспределительной или газосетевой организации. При проведении любого вида работ, связанных с изменением или нарушением схемы учета газа, потребитель перед началом работ письменно извещает об этом газораспределительную или газосетевую организацию и получает соответствующее разрешение. Техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования жилых домов, школ, больниц, общественных и административных зданий, коммунально-бытовых потребителей в городах, поселках и сельских населенных пунктах осуществляются аттестованными в области промышленной безопасности организациями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области промышленной безопасности. Газопроводы, находящиеся в эксплуатации под систематическим наблюдением, подвергаются проверкам технического состояния, текущему и капитальному ремонту. На территории предприятия вдоль трассы подземного газопровода с обеих сторон выделяются полосой шириной 2 метра (далее - м), в пределах которых не допускается складирование материалов и оборудования. В целях обеспечения надежного теплоснабжения потребитель: 1) своевременно оплачивает за потребленную тепловую энергию; 2) допускает представителей энергопередающей (энергопроизводящей) организаций для проведения пломбирования спускных кранов, арматуры, контрольно-измерительных приборов, расположенных до узла учета тепловой энергии, и обеспечивает сохранность установленных пломб, а их снятие производит с уведомлением энергоснабжающей организации; 3) соблюдает заданные режимы теплопотребления; 4) допускает работников местных исполнительных органов, энергопередающей (или энергопроизводящей) и (или) энергоснабжающей организаций для осмотра технического состояния тепловых сетей, теплопотребляющих установок и приборов коммерческого учета; 5) перед каждым отопительным сезоном проводит приемо-сдаточные (технические, предусмотренные актом технической готовности) испытания и наладку теплопотребляющих установок. Энергоснабжающая и (или) энергопередающая организации прекращают полностью или частично подачу тепловой энергии потребителю в случаях: 1) отсутствия оплаты, а также неполной оплаты за потребленную тепловую энергию в установленные договором теплоснабжения сроки; 2) самовольного подключения к тепловой сети новых мощностей и субпотребителей; 3) присоединения систем теплопотребления до приборов коммерческого учета; 4) превышения расчетных тепловых нагрузок, обусловленных договором, и договорных режимов потребления без согласования с энергоснабжающей организацией; 5) возврата менее 30% объема конденсата, предусмотренного договором, если иное не предусмотрено соглашением сторон; 6) отсутствия персонала соответствующей квалификации для обслуживания систем теплопотребления (за исключением потребителей, использующих тепловую энергию для бытовых нужд); 7) необеспечения предписаний местных исполнительных органов в установленные сроки; 8) нарушения технических требований настоящих Правил; 9) недопущения представителей местных исполнительных органов и представителей энергоснабжающей и (или) энергопередающей (энергопроизводящей) организации к системам теплопотребления и (или) к приборам коммерческого учета тепловой энергии; 10) аварийной ситуации; 11) подключения к тепловой сети энергопередающей (энергопроизводящей) организации без акта технической готовности теплопотребляющих установок и теплосетей потребителя к работе в осенне-зимний период. При этом энергопередающая организация прекращает подачу тепловой энергии полностью или частично в случаях нарушений, оговоренных: подпунктами 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11) настоящего пункта - после письменного извещения энергоснабжающей организацией потребителя (путем выставления уведомления) или путем направления потребителям, использующих тепловую энергию не для бытовых нужд, уведомления на электронную почту, факс потребителя не менее чем за трое суток до прекращения или ограничения подачи тепловой энергии, если иное не предусмотрено договором; подпунктами 2), 3), 10) настоящего пункта - немедленно без уведомления. Для принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации аварий в своей сети энергопередающая или энергопроизводящая организация временно отключает систему теплопотребления потребителя с обязательным его извещением, с последующим перерасчетом энергоснабжающей организацией за недопоставленную тепловую энергию потребителю. Ответственность за техническое состояние оборудования и инженерных сетей, а также за сохранность приборов коммерческого учета тепловой энергии возлагается на его собственника и определяется по границе балансовой принадлежности. Уполномоченные лица потребителя (орган управления объектом кондоминиума, кооператив собственников квартир (далее - КСК)) содержат в надлежащем техническом состоянии и обеспечивают безопасность общедомовой (внутридомовой) системы отопления и горячего водоснабжения, обеспечивают сохранность (общедомовых) приборов коммерческого учета и других теплопотребляющих установок, составляющих общедомовую собственность. Юридические лица, осуществляющие управление объектом кондоминиума, производят обслуживание теплопотребляющих установок самостоятельно или по договору со специализированной организацией. Граница эксплуатационной ответственности между потребителем и энергопередающей (энергопроизводящей) организацией в многоквартирных жилых домах, находящихся под управлением КСК или органа управления объектом кондоминиума, определяется по первому разделительному фланцу или сварному шву входных задвижек узла управления со стороны источника тепловой энергии. В охранных зонах электрических сетей не производятся какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей или к их повреждению, привести к несчастным случаям, нанесение материального ущерба, в частности: 1) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче - смазочных материалов; 2) находиться посторонним лицам на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях; 3) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей; 4) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, подниматься на опоры, приближаться к низко висящим проводам; 5) производить сброс мусора и устраивать свалки; 6) складировать корма, удобрения, солому, топливо и другие материалы, разводить огонь, производить выжигание растительности в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередачи, располагать складские здания любого назначения; 7) устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи; 8) запускать воздушные змеи, шары, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе неуправляемые, производить лов рыбы удочками и спиннингами в охранных зонах воздушных линий электропередачи. 9) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче - смазочных материалов в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи; 10) производить снос или реконструкцию зданий, мостов, туннелей, железных и шоссейных дорог и других сооружений в местах, где проходят воздушные и кабельные линии электропередачи или установлены вводные и распределительные устройства, без предварительного выноса указанных линий и устройств застройщиками по согласованию с организациями эксплуатирующими электрические сети; 11) проводить какие-либо культурно-массовые или иные мероприятия, размещать рекламные или агитационные билборды, плакаты или иные средства массовой информации. Физические и юридические лица, производящие земляные работы в охранной зоне, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, прекращают эти работы, принимают меры к обеспечению сохранности и целостности кабеля и сообщают об этом в ближайшую энергопередающую организацию, в ведении которой находятся электрические сети, или в местные исполнительные органы; Физические и юридические лица, в охранных зонах электрических сетей выполняют требования организаций, в ведении которых находятся электрические сети, направленные на обеспечение сохранности электрических сетей и предотвращения несчастных случаев. При возникновении угрозы жизни людей во время выполнения работ физическими и юридическими лицами в охранных зонах электрических сетей, организации, в ведении которых находятся электрические сети, приостанавливают работы до устранения угрозы жизни людей; При выявлении нарушений настоящих Правил, уполномоченные должностные лица организаций, в ведении которых находятся электрические сети, составляют в произвольной форме акт о нарушениях с приложением материалов подтверждающих факты нарушения (фотографии, объяснительные, схемы прохождения линий электропередач, разрешение на производство работ в охранной зоне и другие имеющиеся материалы). При необходимости вызывают сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан. Местные исполнительные органы, органы внутренних дел оказывают содействие организациям, в ведении которых находятся электрические сети, в обеспечении выполнения всеми юридическими (их филиалами и представительствами) и физическими лицами требований настоящих Правил путем принятия соответствующих мер по компетенции: 1) проведения разъяснительной работы с физическими и юридическими лицами по вопросам соблюдения требований настоящих Правил; 2) иными способами, не противоречащими действующему законодательству Республики Казахстан. Возмещение ущерба при повреждении электрических сетей по вине физических и юридических лиц производится в полном объеме за их счет по согласованной ими смете затрат на выполнение аварийно - восстановительных работ, составленной, организацией в ведении которой находятся эти линии.