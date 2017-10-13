В Алматы провели круглый стол посвященный Всемирному дню стандартов

Руководитель Департамента комитета технического регулирования и метрологии по г.Алматы (далее ДКТРМ по г.Алматы) сообщила, что 13 октября 2017 года ДКТРМ г.Алматы совместно с Южным филиалом РГП «КазИнСт» на площадке КазНАУ в Образовательном инновационном Центре ГПИИР проведен круглый стол, посвященный Всемирному дню стандартов. Ежегодно в этот день все страны - члены Международной организации по стандартизации ISO, Международной электротехнической комиссии IEC и Международного союза по электросвязи ITU, а также вся мировая научно-техническая общественность отмечают Всемирный день стандартов как дань признания важности работ по стандартизации. В этом году Всемирный день стандартов проходит под девизом: «Стандарты делают города умнее».

В работе круглого стола приняли участие представители городского акимата, государственных органов, Палаты предпринимателей, руководители и специалисты ЮКФ «КазИнМетр», представительства ТОО «НЦА» в г.Алматы, технических комитетов по стандартизации, общественных объединений и ассоциаций, субъектов аккредитации, испытательных лабораторий, предприятий и организаций, а также преподаватели и студенты учебных заведений.

Сегодня города стали основной силой развития экономики и заняли центральное место в достижении социальных и экономических вызовов. К городам предъявляются особенные требования, как доступная инфраструктура, высокая мобильность, безопасность и экологичность, за счет которых будет предоставляться широкий и качественный спектр услуг, а также обеспечит комфортную жизнь для горожан.

Стандартизация выступает в качестве драйвера внедрения и развития инновационных технологий, помогающих в достижении эффективного взаимодействия на стратегическом и техническом уровне.

В рамках данного мероприятия докладчиками освещались интересные и познавательные темы, такие как:

- международный опыт в создании «SMART СITY»;

- концепция и программа развития «SMART ALMATY» до 2020 г. Состояние и перспективы;

- IT-технологии в системе образования;

- информатизация медицины в рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан»;

- инновационные казахстанские запантентованные технологии для устойчивого развития городов и регионов;

- нормирование в сфере «SMART СITY»;

- институциональное обеспечение использования технологий Big Data, IoT и Smart City в Казахстане;

- «Умные города» и новые технологии удаления отходов производства и потребления;

- автомобильные дороги и их инфраструктура в «SMART СITY»;

- bilding information model», как компонент «SMART СITY»;

- использование искусственного интеллекта в сетях и бизнес-моделях Smart-Grid;

- платные парковки города Алматы.

В завершении круглого стола за активное участие и вклад в развитие стандартизации руководителям и специалистам предприятий и организаций были вручены почетные грамоты и благодарственные письма.

Организаторы мероприятия пожелали всем участникам всегда оставаться на передовых позициях, с успехом справляться с новыми сложными задачами, продиктованными временем, успехов в работе, доброго здоровья и новых достижений!