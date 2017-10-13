Мошенничество, наезд, разбой: в Алматы поймали мужчину с "букетом" преступлений

В Алматы задержан мужчина, разыскиваемый по подозрению в совершении нескольких преступлений, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





В Алматы в ходе проведения широкомасштабной операции "Розыск" оперативники криминальной полиции УВД Бостандыкского района задержали мужчину, совершившего ряд уголовных правонарушений на территории города.





«Подозреваемый гражданин Ж., 1983 г.р., уроженец Алматинской области, числился в розыске с прошлого года. Ему вменяются мошенничества, разбойное нападение и совершение наезда со смертельным исходом. Ранее он уже был судим по факту мошенничества. Его жертвы в основном молодые девушки. Схема была следующей: он знакомился с ними, ухаживал, входил в доверие. И, когда понимал, что спутница безоговорочно верит ему, на очередном свидании разыгрывал сцену важного звонка, просил дать ключи от автомобиля, чтобы срочно куда-то съездить. Брал машину девушки и уезжал «навсегда». По городу Алматы у нас уже имеется не меньше 50 эпизодов», - информировал начальник Управления криминальной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Жанболат Зиадин.





Кроме того, в криминальной полиции сообщили, что этот фигурант также подозревается в разбойном нападении на гражданина Турции, в результате чего он завладел деньгами в сумме 5 тысяч долларов.





В Управлении дознания ДВД Алматы сообщили, что в мае этого года подозреваемый на автомашине марки Lexus на улице Каблукова насмерть сбил 19-летнюю девушку, и скрылся с места преступления.





«Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДВД. Свою вину по инкриминируемым преступлениям он полностью признал. Ввиду многочисленности эпизодов и разновидности противоправных действий, совершенных задержанным, просим всех граждан, кто мог пострадать от преступных действий данного человека, обратиться в органы внутренних дел по территориальности», - уточнил подполковник Жанболат Зиадин.