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Политолог надел футболку с нашумевшей фотографией Назарбаева

13 октября 2017, 11:57

Черно-белая фотография, полюбившаяся многими пользователями сети, была сделана фотографом президента Армении Давид Акопян.

Казахстанский политолог Ерлан Карин надел футболку с нашумевшей в интернете фотографией президента Н.А. Назарбаева, сообщает Zakon.kz. Снимок на своей странице в Facebook опубликовал блогер Самат Нуртаза.

"В мировой политике есть понятие мягкая сила (Soft Power), есть понятие умная сила (Smart Power), а Ерлан Карин придумал мудрую силу (Wise Power). Самое лучшее определение фотографии из Сочи", - написал блогер в описании к фотографии.

Черно-белая фотография, полюбившаяся многими пользователями сети, была сделана фотографом президента Армении Давид Акопян. Фото опубликованное на личной странице фотографа в Facebook быстро собрала несколько сотен "лайков" и репостов.

Напомним, накануне в городе Сочи РФ состоялся Совет глав государств СНГ. В работе совета приняли участие президенты: Казахстана, Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, а также премьер-министр Кыргызской Республики С.Исаков и председатель исполнительного комитета-исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев.


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