Политолог надел футболку с нашумевшей фотографией Назарбаева
13 октября 2017, 11:57
Черно-белая фотография, полюбившаяся многими пользователями сети, была сделана фотографом президента Армении Давид Акопян.
Казахстанский политолог Ерлан Карин надел футболку с нашумевшей в интернете фотографией президента Н.А. Назарбаева, сообщает Zakon.kz. Снимок на своей странице в Facebook опубликовал блогер Самат Нуртаза.
"В мировой политике есть понятие мягкая сила (Soft Power), есть понятие умная сила (Smart Power), а Ерлан Карин придумал мудрую силу (Wise Power). Самое лучшее определение фотографии из Сочи", - написал блогер в описании к фотографии.
Черно-белая фотография, полюбившаяся многими пользователями сети, была сделана фотографом президента Армении Давид Акопян. Фото опубликованное на личной странице фотографа в Facebook быстро собрала несколько сотен "лайков" и репостов.
Напомним, накануне в городе Сочи РФ состоялся Совет глав государств СНГ. В работе совета приняли участие президенты: Казахстана, Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, а также премьер-министр Кыргызской Республики С.Исаков и председатель исполнительного комитета-исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4883155-6df05329f47846a3f0fdaa6ff1f0f2e7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...