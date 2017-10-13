Политолог надел футболку с нашумевшей фотографией Назарбаева

Казахстанский политолог Ерлан Карин надел футболку с нашумевшей в интернете фотографией президента Н.А. Назарбаева, сообщает Zakon.kz . Снимок на своей странице в Facebook опубликовал блогер Самат Нуртаза.





"В мировой политике есть понятие мягкая сила (Soft Power), есть понятие умная сила (Smart Power), а Ерлан Карин придумал мудрую силу (Wise Power). Самое лучшее определение фотографии из Сочи", - написал блогер в описании к фотографии.





Черно-белая фотография, полюбившаяся многими пользователями сети , была сделана фотографом президента Армении Давид Акопян. Фото опубликованное на личной странице фотографа в Facebook быстро собрала несколько сотен "лайков" и репостов.





Напомним, накануне в городе Сочи РФ состоялся Совет глав государств СНГ. В работе совета приняли участие президенты: Казахстана, Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, а также премьер-министр Кыргызской Республики С.Исаков и председатель исполнительного комитета-исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев.



